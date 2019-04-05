Что будет с медициной после выборов: появился позитивный прогноз

Фото: Что будет с медициной после выборов (коллаж РБК-Украина)

Как выборы президента Украины повлияют на медицину в Украине, рассказал Анатолий Велимовский

По результатам обработки 100% протоколов, во второй тур выборов президента Украины проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Многих украинцев волнует, что будет после выборов с медициной. Немало людей также опасаются, что медреформу в нынешнем виде могут и вовсе отменить. Однако эксперты подчеркивают: вряд ли что-то изменится до парламентских выборов, ведь в ближайшее полгода Кабинет Министров останется старым, как и состав Верховной Рады.

Это в комментарии для Styler подтверждает и Анатолий Велимовский – общественный активист, кризисный менеджер и глава Наблюдательного совета при Киевской городской клинической больнице скорой помощи (известной как БСП – ред.).

До парламентских выборов вряд ли что-то изменится

По словам кризисного менеджера, изменения, начатые в медицине, продолжатся и дальше.

"Другое дело, по всей видимости, предстоит решить еще очень много задач по медреформе. Сейчас мы видим, что "первичка" более-менее заработала, и там однозначно есть определенный позитив. При этом я не думаю, что на "первичке" будут какие-то кардинальные изменения и все развернут назад, в ближайшее время так точно", - прогнозирует Велимовский.

Курс на медрефомру вряд ли остановится, считает он.

Фото: Анатолий Велимовский (facebook.com/anatol.velimovsky)

"Здесь принципиально важно, что у нас президент ведь не относится к исполнительной власти. Он принадлежит к той части власти, в которой изменения могут быть только после парламентских выборов осенью и после того, как будет сформировано новое правительство", - говорит он.

Останется ли Уляна Супрун на своей должности? По словам Велимовского, сейчас это точно спрогнозировать нельзя.

"Гадать на кофейной гуще не буду, но с большой долей вероятности главой Минздрава будет кто-то другой", - предполагает Велимовский.

"Реформы продолжатся с вероятностью 100%"

Насчет того, что изменения, которые начались в Украине и направленны на трансформацию системы здравоохранения, продолжатся после парламентских выборов осенью, у Анатолия Велимовского прогноз оптимистичный.

"Я думаю, этот курс продолжится с вероятностью 100%. Реформа очень нужна. Деньги должны идти за пациентом. Это однозначно позитив для украинской медицины, который должен быть продолжен. Также обязательно должен пройти процесс автономизации медицинских учреждений в Украине. Это еще один позитив, и его нужно только завершить. Сами учреждения здравоохранения должны определяться с тем, какая у них доходная часть, и какая – расходная. Это точно не должны решать чиновники", - подчеркивает он.

Фото: Украинская медицина после выборов – какой она будет? (РБК-Украина)

По словам Велимовского, при новом министре определенные изменения в медицине могут быть.

"Если они будут, и будут при этом проходить с разумными и широкими обсуждениями с общественностью и медиками, то я думаю, результаты могут быть еще более позитивными, чем сегодня", - говорит он.

"Назад нам идти просто некуда"

Если реформу не продолжить, то в украинской медицине ситуация будет очень печальная, считает Велимовский.

"Дело в том, что назад нам идти просто некуда. Мы находимся в ситуации даже не стагнации, а в очень шатком положении, когда это все может "вальнуть" в один момент. Все знают о том, что многие наши врачи уезжают работать в западные и другие страны. В Польшу, в ОАЭ, в Чехию и так далее. Если не будут проводиться веские кардинальные изменения, способные обеспечить финансирование сферы, обеспечить зарплаты врачам и современные технологии, то эта тенденция продолжится. Если же этого у нас не будет, то мы получим ситуацию, когда просто некого и некому будет лечить", - убежден он.

Сейчас у Украины есть два варианта – либо продолжать медицинскую реформу, которая была начата, либо здравоохранение будет отсутствовать вообще.

Напомним, ранее Анатолий Велимовский рассказал, почему в БСП закрыли отделение для бездомных.

Также эксперт рассказал о коррупции в украинской медицине.