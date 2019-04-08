Контроль за продажем ліків в інтернеті посилять: що зміниться

Фото: Контроль за продажем ліків (РБК-Україна)

В Україні багато ліків продаються через інтернет, що є незаконним, каже Роман Ісаєнко

В Україні безліч ліків продаються безконтрольно. Одні не мають для цього дозволів, інші продають ліки поганої якості. Також у цій сфері є багато інших проблем. Крім того, в Україні також реалізують безліч ліків, які не мають доведеної ефективності.

Контроль за незаконним продажем ліків треба посилити. Таку думку виcловив Роман Ісаєнко, голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби – ред.) у інтерв’ю виданню "Щотижневик АПТЕКА". Однією із ключових проблем фармацевтичного ринку Роман Ісаєнко називає інтернет-торгівлю, яка процвітає в Україні. Також є значний обсяг тіньового ринку, каже він.

"Держлікслужба отримує інформацію про значний обсяг тіньового ринку фармацевтичних препаратів. До того ж, розквітає інтернет-торгівля. Через інтернет-аптеки можна придбати будь-які ліки, часто невідомого походження", - пояснив Ісаєнко.

Роман Ісаєнко додав, що зараз спільно з МОЗ України Держлікслужба посилює роботу в цьому напрямку.

Зокрема, налагоджують зворотній зв’язок з усіма учасниками процесу обігу лікарських засобів – від власника реєстраційного посвідчення до споживача.

Фото: Купити ліки в інтернеті зараз може хто завгодно (pixabay.com)

За його словами, кожен завжди може написати повідомлення на Facebook-сторінку служби, щоб повідомити про будь-які порушення. Повідомлення читає особисто керівник установи. Також по всій Україні мають розмістити інформацію про те, куди звертатись у разі порушень.

Він також дав пояснення, як будуть впливати на дистанційну торгівлю та інтернет-торгівлю ліками. За його словами, є ті ліцензіати, які за допомогою своїх сайтів дають можливість замовити ліки і потім отримати їх в аптеці, що є абсолютно законним. З іншого боку, є ліцензіати, які продають ліки напряму через інтернет і доставляють їх пацієнту.

"Є сайти, які не мають відношення до ліцензіатів, але через них можна замовити та купити будь-який препарат, у тому числі - не зареєстрований в Украї­ні, із доставкою у будь-яку точку країни", - пояснив Ісаєнко.

За його словами, в інтернеті зараз є дуже багато сайтів інтернет-аптек, які не тільки лише замовлення того чи іншого препарату, а й обіцяють його доставити покупцеві.

Фото: Продаж ліків в інтернеті і доставка їх покупцю в Україні незаконна (pixabay.com)

"Інтернет-торгівля - це порушення Ліцензійних умов, і Держлікслужба діятиме відповідно до законодавства", - пояснив він в інтерв’ю виданню.

За словами Романа Ісаєнка, нерідко для того, щоб доставити ліки покупцю, продавці вдаються до найрізноманітніших схем. Але це часто порушує норми перевезення ліків, через що може знижуватися їхня якість. Відповідно, невідомо, як ці ліки будуть діяти на організм.

"Я особисто бачив автомобіль із рекламним слоганом "Доставка ліків". Можу припустити, що така кур’єрська доставка формується вранці й одразу для декількох замовників", - каже він.

В таких випадках про забезпечення температурного режиму взагалі не йдеться, каже голова Держлікслужби.

"А якщо цей автомобіль стоятиме на сонці у літню спеку, що буде з ліками, які знаходяться в ньому? Тобто громадяни теж повинні оцінювати ризики - чи потрібен їм препарат, який доставляється таким чином", - додав він.

Крім того, на його думку, запровадження дистанційного продажу нівелює роль аптечного працівника в системі охорони здоров’я.

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