Контрактник ВСУ стал жертвой травли из-за каминг-аута: Денисова бьет тревогу

Денисова отметила, что о травле солдата стало известно из прессы. Также выяснилось, что хотя военный написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и указал имена причастных, руководство не отреагировало должным образом.

"Кроме того, как усматривается из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказание", - пишет омбудсмен.

Она обратила внимание, что такие угрозы и дискриминация - это нарушение и Конституции Украины, и Всеобщей декларации прав человека, и Конвенции о защите прав человека и основных свобод...

"Военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего соблюдать определенные уставами Вооруженных Сил Украины правила взаимоотношений между военнослужащими, укреплять военное общество, проявлять уважение к командирам и друг другу, быть вежливыми и соблюдать военный этикет, обращаться с достоинством и честью, не допускать других от недостойных поступков", - говорится в публикации.

Омбудсмен просит главу Минобороны "взять под личный контроль" вопросы осуществления служебного расследования по инциденту, и принять необходимые меры, чтобы никакой дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации, в ВСУ не было.