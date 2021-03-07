Усиление армии пришло откуда не ждали: представителей ЛГБТ зовут в ВСУ

В ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружественно относятся к ЛГБТ+ сообществу. Сообщается, что подразделения будут выполнять задачи на линии соприкосновения. Для того чтобы присоединиться к военнослужащим, необходимо будет пройти обучение и собеседование.

"Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ+ сообществу людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В ВСУ уточняют процедуру присоединения к части.

"Задача требует профессиональных навыков и интеллектуальных способностей - прежде чем приступить к службе каждый боец пройдет собеседование с командиром, затем - соответствующее обучение и получит государственную сертификацию. Часть штата уже отобрана, есть вакантные места", - добавляют в сообществе.

Чтобы связаться с частью, можно написать в личные сообщения сообщества. При этом ждут не только представителей ЛГБТ+, но и дружественно настроенных к ним бойцов.

ЛГБТ+ часть в ВСУ существует с 2018 года и раньше бойцов набирали без привлечения внимания. Сейчас же в организации решили изменить позицию.

"Мы не планировали афишировать набор и думали ограничиться своей сетью, и в связи с наглым поведением тыловых оппонентов равенства прав человека, радикальных организаций, которые манипулируют темой участия в войне своих отдельных участников, нападают на граждан, отрицают равенство их прав и свобод, - а значит ставят под угрозу демократию в Украине - мы решили еще раз заявить открыто о своем присутствии на фронте и показать, что украинская армия - армия свободных людей, стоит на защите Конституции, демократии и свободы каждого гражданина против тирании и российской оккупации", - добавили в сообщении.