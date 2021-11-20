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Контрактник ВСУ стал жертвой травли из-за каминг-аута: Денисова бьет тревогу

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Суббота 20 ноября 2021 13:23
Контрактник ВСУ стал жертвой травли из-за каминг-аута: Денисова бьет тревогу Коллаж РБК-Украина: омбудсмен высказалась о буллинге в ВСУ из-за сексуальной ориентации
Автор: Владимир Костырин

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о ситуации с буллингом в украинской армии по отношению к контрактнику ВСУ из-за его сексуальной ориентации - военный после каминг-аута стал жертвой шантажа и угроз со стороны сослуживцев, а начальство не реагирует на жалобы.

Об этом 20 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написала в своем Facebook.

Денисова отметила, что о травле солдата стало известно из прессы. Также выяснилось, что хотя военный написал рапорт, в котором сообщил об угрозах и указал имена причастных, руководство не отреагировало должным образом.

"Кроме того, как усматривается из материалов СМИ, командир батальона заявил, что присутствие ЛГБТ-людей в армии неприемлемо, а обидчики вообще не понесут наказание", - пишет омбудсмен.

Она обратила внимание, что такие угрозы и дискриминация - это нарушение и Конституции Украины, и Всеобщей декларации прав человека, и Конвенции о защите прав человека и основных свобод...

"Военная дисциплина обязывает каждого военнослужащего соблюдать определенные уставами Вооруженных Сил Украины правила взаимоотношений между военнослужащими, укреплять военное общество, проявлять уважение к командирам и друг другу, быть вежливыми и соблюдать военный этикет, обращаться с достоинством и честью, не допускать других от недостойных поступков", - говорится в публикации.

Омбудсмен просит главу Минобороны "взять под личный контроль" вопросы осуществления служебного расследования по инциденту, и принять необходимые меры, чтобы никакой дискриминации, в частности по признаку сексуальной ориентации, в ВСУ не было.

Ранее сообщалось, что в ВСУ в отдельную часть проводят набор специалистов и военных, которые дружественно относятся к ЛГБТ+ сообществу.

Напомним также, что под Хмельницким перед этим вспыхнул громкий скандал о домогательствах в ВСУ с последующим длительным разбирательством.

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Вооруженные силы Украины ЛГБТ Денисова
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