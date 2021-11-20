Контрактник ЗСУ став жертвою цькування через камінг-аут: Денісова б'є на сполох

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про ситуацію з булінгом в українській армії стосовно контрактника ЗСУ через його сексуальну орієнтацію - військовий після камінг-ауту став жертвою шантажу і погроз з боку товаришів по службі, а начальство не реагує на скарги.

Про це 20 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини написала у своєму Facebook .

Денісова зазначила, що про цькування солдата стало відомо з преси. Також з'ясувалося, що хоча військовий написав рапорт, в якому повідомив про погрози і вказав імена причетних, керівництво не відреагувало належним чином.

"Крім того, як вбачається з матеріалів ЗМІ, командир батальйону заявив, що присутність ЛГБТ-людей в армії неприйнятна, а кривдники взагалі не понесуть покарання", - пише омбудсмен.

Вона звернула увагу, що такі загрози та дискримінація - це порушення і Конституції України, і Загальної декларації прав людини, і Конвенції про захист прав людини і основних свобод...

"Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця додержуватися визначених статутами Збройних Сил України правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство, виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків", - йдеться в публікації.

Омбудсмен просить главу Міноборони "взяти під особистий контроль" питання здійснення службового розслідування щодо інциденту, і вжити необхідних заходів, щоб жодної дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, в ЗСУ не було.