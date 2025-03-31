Контрабандні рекорди: найдивніші речі, які намагалися вивезти з України

Шолом пожежника

У січні 2025 році митники виявили у посилці старовинний шолом пожежного 1923 року. Це був важливий артефакт, який має історичну цінність як частина радянського періоду. Шолом було знайдено серед звичайних товарів, що мали бути відправлені до Шотландії.

Цей предмет привернув увагу завдяки своєму рідкісному виготовленню і технічним характеристикам. Шолом пожежного є частиною культури того часу і є важливою частиною історії. Його збереження має велике значення для дослідників, які вивчають технології та культуру радянського періоду.

Шолом пожежника має історичну цінність (фото: customs.gov.ua)

Старовинна ваза

У серпні 2024 року митники виявили посилку, яка містила стародавню вазу Трипільської культури. Цей археологічний артефакт віком понад 7 тисяч років був підготовлений до незаконного вивезення. Ваза є неймовірно цінним експонатом, оскільки є частиною культурної спадщини України.

Завдяки сучасним технологіям митники змогли виявити її серед іншого вантажу. Цей випадок показує, наскільки важливо зберігати археологічні цінності в країні. Він підкреслює необхідність охорони культурної спадщини і боротьбу з нелегальним вивезенням.

Старовинна ваза Трипільської культури (фото: customs.gov.ua)

Нацистські медалі

Один з найбільш обурливих випадків - це спроба вивезти нацистські медалі та ордени, які були знайдені серед посилки. Ці предмети належать до етапу історії, коли символіка Третього Рейху була широко поширена. З огляду на те, що ці медалі і ордени є забороненими в Україні, їх вивезення є порушенням законодавства.

Митники здійснили затримання, що дозволило запобігти поширенню нацистської символіки. Виявлення таких артефактів демонструє, як серйозно Україна ставиться до контролю за історичною спадщиною. Було проведено розслідування для виявлення осіб, причетних до цієї контрабанди.

Зуби мамонта та кашалота

Нещодавно митники затримали спробу вивезти моляр зуба мамонта, який був вилучений на території України. Це рідкісне віднайдення, яке має високу наукову та колекційну цінність. Такий зуб допомагає вченим вивчати доісторичний період і екосистеми минулих епох.

Крім того, в іншій затриманій посилці був знайдений зуб кашалота, який також є дуже важливим для науки. Вивезення таких предметів без належного дозволу є серйозним порушенням. Митники зафіксували цей випадок як порушення міжнародних угод про захист таких артефактів.

Зуб мамонта (фото: customs.gov.ua)

Справжні соколи

Особливістю випадку з контрабандою соколів-балабанів стало те, що ці птахи є занесені до Червоної книги України. Чотирьох таких птахів намагалися вивезти з Київського аеропорту до інших країн. Контрабандисти застосовували неетичні методи перевезення, що поставило під загрозу життя цих тварин.

Вилучення птахів стало важливим кроком у боротьбі з незаконним зловживанням дикою природою. Митники негайно передали їх до реабілітаційного центру для диких тварин. Цей випадок став ще одним доказом необхідності контролю за збереженням рідкісних видів.

Соколів перевозили у жахливих умовах (фото: customs.gov.ua)

Окаменілі рештки доісторичних істот

Виявлення окаменілих решток доісторичних істот є не менш вражаючим випадком контрабанди. Серед затриманих предметів були панцирі доісторичних риб, краби та аммоніти. Ці артефакти є важливими для науки, оскільки дають уявлення про еволюцію тварин.

Всі ці предмети були підготовлені до нелегального вивезення через міжнародні кордони. Науковці наголошують на значущості таких знахідок для вивчення доісторичних етапів розвитку Землі. Митники вжили заходів для їх повернення та збереження в Україні.

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