Не торкайтеся цих 7 речей в готелі: покоївка розповіла неприємну правду

Коли ми зупиняємося в готелі, багато хто з нас не задумується, що може ховатися за блиском та порядком, який ми бачимо. Покоївка поділилася своїм досвідом і попередила, яких предметів краще уникати під час наступного візиту до готелю.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The List розповідає, які речі у готелях краще не використовувати.

Кавоварки та посуд

Покоївка заявила, що ніколи не використовувала б кавоварку та скляний посуд у готельних номерах. За її словами, покоївки часто просто протирають їх ганчіркою, а не міняють після кожного гостя. Це досить неприємна практика, оскільки багато хто не усвідомлює, що такі предмети, як чашки чи кавоварки, можуть бути просто промиті, а не повністю дезінфіковані.

Вона радить приносити з собою власні речі для напоїв. Для тих, хто все ж таки вирішить скористатися кавоваркою, покоївка рекомендує бути обережними й ретельно оглядати її перед використанням.

Відра для льоду

Наступний предмет, який покоївка настійно не радить використовувати, - це відра для льоду. Їх часто використовують для домашніх тварин або просто як додаткову ємність для пиття, що може призвести до неприємних наслідків.

Покоївка поділилася, що іноді гості не лише використовують їх не за призначенням, а й роблять з ними значно гірше. Вона попередила, що хоча відра часто виглядають чистими, вони можуть бути забруднені від попередніх гостей, які їх використовували. В ідеалі, краще приносити з собою пляшку води, ніж користуватися цими сумнівними відрами.

Покривала на ліжку

Коли покоївка заходить до номера, вона першою справою знімає покривало. Причина в тому, що ці покриття змінюються дуже рідко - зазвичай лише раз на рік або при явних плямах. За її словами, покривала часто служать місцем для накопичення мікробів і бруду, оскільки вони не піддаються регулярному пранню.

Покоївка також попередила, що покривала - це відмінне місце для пилу, бактерій і навіть постільних паразитів. Якщо ви хочете уникнути контакту з ними, краще одразу зняти покривало і попросити замінити його на чисту ковдру.

Покривала на готельному ліжку - джерело бактерій (фото: Freepik.com)

Пульт дистанційного керування

Багато з нас використовують пульт дистанційного керування в номері готелю, не задумуючись про те, скільки рук його торкалися до нас. Один з користувачів, який залишив коментар в TikTok, сказав, що його мама завжди бере з собою пластиковий пакет для пульта, щоб не торкатися його голими руками.

Ця міра безпеки цілком виправдана, адже пульти в готелях змінюються дуже рідко. Покоївка поділилася, що навіть якщо пульт виглядає чистим, його часто просто протирають, що не гарантує повної гігієнічності.

Душові приналежності

Шампуні та гелі для душу в готелях часто пропонуються в зручних упаковках, але вони можуть стати джерелом бактерій, якщо їх використовує кілька людей поспіль. Покоївка попередила, що ці товари не завжди замінюються після кожного гостя, особливо якщо це маленькі готелі.

Вона порадила брати з собою особисті засоби гігієни, щоб бути впевненими в їх якості та безпеці. Також варто звернути увагу на умови зберігання цих товарів - їх часто залишають відкритими, що може призвести до забруднення.

Мийні засоби та ганчірки

Ганчірки, якими покоївки протирають поверхні, можуть бути одним з найгірших предметів у номері. Часто вони використовуються для прибирання всіх поверхонь у кімнаті, включаючи ванну та туалет, а потім застосовуються для протирання інших предметів.

Тими ж ганчірками витирають кавоварки, посуд і навіть пульт. Щоб уникнути можливих інфекцій, краще використовувати власні серветки й протирати поверхні перед використанням.

Персональні речі попередніх гостей

Деякі речі, залишені попередніми гостями, можуть залишитися в номері, якщо покоївки не помітять їх або не прибирають. Це може бути, наприклад, особистий одяг, косметика чи навіть використані гігієнічні приналежності.

Покоївка порадила завжди перевіряти номер на наявність таких предметів, особливо якщо ви помітили, що з гігієною щось не так. Якщо ви знайшли чужі речі, краще повідомити про це адміністрації готелю, щоб уникнути неприємних ситуацій.

Вас може зацікавити