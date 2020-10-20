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Контакты были постоянные: Филарет заявил, что сотрудничал с КГБ

Автор: Анна Шиканова

Патриарх Филарет рассказал, что все священнослужители контактировали с КГБ

Патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет признал, что во времена СССР был вынужден сотрудничать с КГБ.

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Он отметил, что без согласия КГБ невозможно было назначить ни епископа, ни священника – все эти кандидатуры должны были согласовываться. Об этом Филарет сообщил в интервью для "Украина 24".

"Контакты с КГБ у церкви были постоянные. КГБ управлял церковью - без его согласия нельзя было назначить ни епископа, ни священника. Для того чтобы поставить епископа, надо было кандидата согласовать с КГБ. А если с ними не согласовать, священнику не дадут регистрацию, без которой он не может служить на парафии", - рассказал патриарх.

Как отметил Филарет, нет ничего зазорного в том, чтобы признавать такое сотрудничество и в свое время все вынуждены были общаться с КГБ.

"Я не боюсь, когда говорят: "Филарет сотрудничал с КГБ". Да, контакты были, но не было ни одного епископа, который бы не имел таких контактов. Эта "сенсация" нужна для того, чтобы принизить церковь", - подчеркнул патриарх Православной церкви Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что патриарх Филарет заразился коронавирусом.

А также рассказывали о том, что Филарет шокировал своим заявлением о Епифании.

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