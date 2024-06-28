Конституційний кіносеанс: 10 дійсно цікавих фільмів про права людини та демократію

Хлопчик у смугастій піжамі

Дружба двох дітей на тлі жахіть Другої світової війни стає викликом жорстокості світу дорослих. Одних трагедія піднесла соціальною драбиною, а інших зрівняла із землею, прирівнявши людське життя до сміття.

І лише діти у всій цій історії змогли залишитися людьми. Ця картина - зворушлива історія про людську доброту, співчуття та силу дружби.

Прислуга

Фільм занурює у жорстоку реальність расової дискримінації в США. На тлі безправ'я афроамериканців, які змушені працювати прислугою в багатих білих сім'ях, головна героїня, прагнучи справедливості, береться за написання книги.

В неї вона збирає свідчення про знущання та несправедливість, з якими стикаються чорношкірі люди. Ця драма - потужний заклик до боротьби за рівні права та гідність для всіх.

Зима у вогні

Страшна картина про мирні демонстрації студентів в Україні, які за 93 дні перетворитися на насильницьку революцію та повноцінний рух за громадянські права. Моторошним це кіно робить його документальність.

Під час перегляду фільму хочеться лише сидіти затамувавши подих від усвідомлення болю і гордості за наше минуле. Стрічка про боротьбу України за свободу - не залишить байдужим нікого.

Суфражистка

Фільм розповідає про суфражизм, рух, що виник у Великобританії в кінці 19 століття і боровся за надання жінкам виборчого права. Спочатку його прибічниці використовували мирні методи: організовували акції, демонстрації, поширювали агітаційну літературу.

Головна героїня стрічки теж доєднується до боротьби за жіночі права, що назавжди змінить її життя і погляди. Глядач може побачити, що переживали, з чим стикалися і на які жертви йшли англійки заради досягнення рівноправності.

Шоу Трумена

Трумен Бербанк живе звичайним життям, не підозрюючи, що насправді він зірка реаліті-шоу, створеного продюсером. Все життя Трумена вигадане, оточуючі люди - актори.

Шоу йшло за планом, але нове кохання Трумена стає загрозою для його ілюзорного світу, змушуючи його розкрити правду. Фільм порушує багато важливих тем, які змушують глядачів замислитися над природою реальності, свободою волі та сенсом життя.

Зелена книга

1960-ті роки. Талановитий афроамериканський піаніст Дон Ширлі вирушає в турне по Півдню США. Для подорожі він наймає водія та охоронця - Тоні Валлелонгу, італійця за походженням, відомого своєю невихованістю та балакучістю.

Попри різницю в соціальному статусі та походженні, між Доном і Тоні виникає несподівана дружба. Разом вони стикаються з расизмом та упередженнями, але також знаходять взаємну підтримку та розуміння.





12 років рабства

Північно-східні штати вже відмовилися від рабовласництва і за законами афроамериканці мають права нарівні з білими. Соломон Нортал, вільний афроамериканський чоловік з Нью-Йорку, стає жертвою викрадачів і продається в рабство на плантації Півдня.

Попри жахливі умови та жорстокість, Соломон не втрачає надії на свободу. Стрічка, що розкриває питання про людську ницість, підлість, жадібність та силу людського духу.

Ангели з залізними щелепами

1918 рік. Група сміливих суфражисток на чолі з Еліс Пол кидає виклик уряду президента. Ризикуючи життям, шлюбом та свободою, вони ведуть безкомпромісну боротьбу за одне з найважливіших прав - право голосу для жінок Америки.

Цей захоплюючий фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про мужність, рішучість та незламність духу цих жінок, які кинули виклик системі та домоглися значних змін у суспільстві.





Будинок "Слово"

1927 рік. У Харкові, за наказом Сталіна, збудовано особливий будинок, який став притулком для кращих українських митців - поетів, письменників, художників та режисерів. Можливість жити в ньому вже була визнанням таланту та заслуг. Одного дня в будинку з'являється новий мешканець який мріє стати відомим письменником.

Щоб отримати місце в елітній будівлі, йому довелося проявити неабиякий талант - талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. Райська утопія з ідеалами рівності та справедливості перетворюється на пекло з жорстокістю та несправедливістю.

Ціна правди

1933 рік. Україна під гнітом сталінських репресій. Молодий і амбітний журналіст Гарет Джонс, який нещодавно поспілкувався з Адольфом Гітлером, прагне нових вражень і вирушає до Москви за черговою сенсацією. Однак жорстока реальність Радянського Союзу швидко розбиває його уявлення про "соціалістичний рай".

Ланцюжок небезпечних подій та зловісні зустрічі змушують Гарета замислитися про те, що приховує тоталітарний режим. Ризикуючи життям, він розпочинає власне розслідування, щоб розкрити жахливу правду про Голодомор.