Конституционный киносеанс: 10 действительно интересных фильмов о правах человека и демократии

Мальчик в полосатой пижаме

Дружба двух детей на фоне ужасов Второй Мировой войны становится вызовом жестокости мира взрослых. Одних трагедия поднесла социальной лестницей, а других сравняла с землей, приравняв человеческую жизнь к мусору.

И только дети по всей этой истории смогли остаться людьми. Эта картина - трогательная история о человеческой доброте, сострадании и силе дружбы.

Прислуга

Фильм погружает в жестокую реальность расовой дискриминации в США. На фоне бесправия афроамериканцев, вынужденных работать прислугой в богатых белых семьях, главная героиня, стремясь к справедливости, берется за написание книги.

В ней она собирает свидетельства об издевательствах и несправедливости, с которыми сталкиваются чернокожие люди. Эта драма - мощный призыв к борьбе за равные права и достоинство для всех.

Зима в огне

Страшная картина о мирных демонстрациях студентов в Украине, которые за 93 дня превратятся в насильственную революцию и полноценное движение за гражданские права. Ужасающим это кино делает его документальность.

Во время просмотра фильма хочется только сидеть, затаив дыхание от осознания боли и гордости за наше прошлое. Кинолента о борьбе Украины за свободу - не оставит равнодушным никого.

Суфражистка

Фильм рассказывает о суфражизме, движении, возникшем в Великобритании в конце 19 века и боровшемся за предоставление женщинам избирательного права. Сначала его сторонницы использовали мирные методы: организовывали акции, демонстрации, распространяли агитационную литературу.

Главная героиня ленты тоже присоединяется к борьбе за женские права, что навсегда изменит ее жизнь и взгляды. Зритель может увидеть, что переживали, с чем сталкивались и на какие жертвы шли англичанки ради достижения равноправия.

Шоу Трумана

Труман Бербанк живет обычной жизнью, не подозревая, что на самом деле он звезда реалити-шоу, созданного продюсером. Вся жизнь Трумана выдумана, окружающие люди - актеры.

Шоу шло по плану, но новая любовь Трумана становится угрозой для его иллюзорного мира, заставляя его раскрыть правду. Фильм поднимает многие важные темы, заставляющие зрителей задуматься над природой реальности, свободой воли и смыслом жизни.

Зеленая книга

1960-е годы. Талантливый афроамериканский пианист Дон Ширли отправляется в турне по Югу США. Для путешествия он нанимает водителя и охранника - Тони Валлелонгу, итальянца по происхождению, известного своей невоспитанностью и болтливостью.

Несмотря на разницу в социальном статусе и происхождении, между Доном и Тони возникает неожиданная дружба. Вместе они сталкиваются с расизмом и предубеждениями, но также обретают взаимную поддержку и понимание.

12 лет рабства

Северо-восточные штаты уже отказались от рабовладения и по законам афроамериканцы имеют права наравне с белоснежными. Соломон Нортал, свободный афроамериканский мужчина из Нью-Йорка, становится жертвой похитителей и продается в рабство на плантации Юга.

Несмотря на ужасающие условия и жестокость, Соломон не теряет надежды на свободу. Кинолента раскрывает вопросы о человеческой низости, подлости, жадности и силе человеческого духа.

Ангелы с железными челюстями

1918 год. Группа смелых суфражисток во главе с Элис Пол бросает вызов правительству президента. Рискуя жизнью, браком и свободой, они ведут бескомпромиссную борьбу за одно из важнейших прав - право голоса для женщин Америки.

Этот увлекательный фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о мужестве, решительности и несокрушимости духа этих женщин, которые бросили вызов системе и добились значительных изменений в обществе.





Будинок "Слово"

1927 год. В Харькове, по приказу Сталина, построен особый дом, который стал убежищем для лучших украинских творцов - поэтов, писателей, художников и режиссеров. Возможность жить в нем уже была признанием таланта и заслуг. Однажды в доме появляется новый житель, мечтающий стать известным писателем.

Чтобы получить место в элитном здании, ему пришлось проявить незаурядный талант - талант подслушивать и пересказывать все услышанное агенту НКВД. Райская утопия с идеалами равенства и справедливости превращается в ад с жестокостью и несправедливостью.

Цена правды

1933 год. Украина под гнетом сталинских репрессий. Молодой и амбициозный журналист Гарет Джонс, недавно пообщавшийся с Адольфом Гитлером, стремится к новым впечатлениям и отправляется в Москву за очередной сенсацией. Однако жестокая реальность Советского Союза быстро разбивает его представление о "социалистическом рае".

Цепочка опасных событий и зловещие встречи заставляют Гарета задуматься о том, что скрывает тоталитарный режим. Рискуя жизнью, он начинает собственное расследование, чтобы раскрыть ужасную правду о Голодоморе.