Консалтинговая группа "А-95" обвинила ОГУ в незаконном преследовании

В компании рассказали, что поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору "Консалтинговой группы "А-95" Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 года в рамках расследования уголовного расследования по "налоговым" статьям. Анализ материалов дела, как утверждают в "А-95", однозначно указывает на заказной и противозаконный характер данного расследования.

В частности, поводом для начала расследования минувшим летом послужила жалоба неизвестного лица, в материалах фигурируют некие свидетели, которые нам также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурирует несколько десятков компаний, с которыми "Консалтинговая группа "А-95" никогда не имела отношений.

Самым абсурдным, как уверяют в "А-95", является обвинение в "завладении бюджетными средствами" путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в сумме 3,7 млн грн "фиктивным" и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций.

"Мы открыты, но "налоговую" статистику прокуроры у нас не запрашивают, хотя она могла бы дать ответы на все вопросы. Вместо этого они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию", - заявил Сергей Куюн.

По его словам, несмотря на выигранные суды и множественные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокураторы отказываются возвращать изъятые во время обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.

В "А-95" заверяют, что якобы причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов - импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже топлива за наличные посредством выдачи фиктивных чеков.

"Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети "БРСМ" в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100%, или более 150 млн грн. Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен - минимум 20 млрд грн в год, и "теневики" будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут иной работы", - заявил С.Куюн.

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и приверженности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов.

"Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры г. Киева и не допустить дальнейшую компрометацию правоохранительной системы", - резюмировали в "А-95".