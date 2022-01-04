Консалтингова група "А-95" звинуватила ОГУ у незаконному переслідуванні

У компанії розповіли, що пізно ввечері 30 грудня 2021 року співробітники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за дорученням прокурора Подільської окружної прокуратури Дмитра Сезонова вручили директору "Консалтингової групи "А-95". в рамках розслідування кримінального розслідування за "податковими" статтями. Аналіз матеріалів справи, як стверджують у "А-95", однозначно вказує на замовний та протизаконний характер даного розслідування.

Зокрема, приводом для початку розслідування минулого літа мовби стала скарга невідомої особи, у матеріалах фігурують якісь свідки, які нам також невідомі. Розслідування ведеться в рамках старої кримінальної справи, в якій фігурує кілька десятків компаній, із якими "Консалтингова група "А-95" ніколи не мала стосунків.

Найабсурднішим, як запевняють у "А-95", є звинувачення у "заволодінні бюджетними коштами" шляхом мінімізації податкових зобов'язань. Слідчі та прокурори вважають увесь податковий кредит з ПДВ за 2019-2020 роки у сумі 3,7 млн ​​грн "фіктивним" і несплаченим до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій.

"Ми відкриті, але "податкову" статистику прокурори у нас не запитують, хоча вона могла б дати відповіді на всі запитання. Натомість вони проводять обшуки, розсилають запити нашим контрагентам, викликають на допити. Це однозначно свідчить про цілеспрямований тиск на компанію", - заявив Сергій Куюн.

За його словами, незважаючи на виграні суди та множинні клопотання, прокурори Подільської окружної прокуратори відмовляються повертати вилучені під час обшуків техніку та документи, що не дозволяє відновити повноцінну діяльність та ставить під загрозу підготовку звітності компанії за 2021 рік.

В "А-95" запевняють, що причиною активності прокурорів є активна робота компанії з висвітлення діяльності тіньового ринку нафтопродуктів - імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників, нелегального виробництва нафтопродуктів на міні-НПЗ та нафтобазах із застосуванням забороненої в Європі та США речовини ММА (монометиланілін), порушень касової дисципліни на АЗС під час продажу палива за готівку за допомогою видачі фіктивних чеків.

"Наша активна робота з профільними асоціаціями, парламентським Комітетом з питань фінансової, податкової та митної політики, робочою групою з детінізації ринків підакцизних товарів при МВС дала результат у вигляді відчутного збільшення податкових надходжень від торгівлі нафтопродуктами. Тільки по мережі "БРСМ" у 2021 році зростання бюджетних виплат становитиме 100%, або понад 150 млн грн. Але це тільки початок, потенціал нелегального паливного зростання величезний - мінімум 20 млрд грн на рік, і "тіньовики" робитимуть все, щоб ця робота зупинилася. На жаль, для цього використовуються методи із незаконним залученням силовиків, від яких платники податків чекають на іншу роботу", - заявив Куюн.

"Консалтингова група "А-95" заявляє про свою відкритість для будь-яких запитів державних органів та відданість курсу подальшої детінізації ринку нафтопродуктів.

"Ми закликаємо Генеральну прокуратуру України дати оцінку діям Подільської окружної прокуратури м. Києва та не допустити подальшої компрометації правоохоронної системи", - резюмували в "А-95".