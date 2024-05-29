"Конотопська відьма": коли вийде фільм жахів, натхненний реальною історією

Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого.

Про що розповість новий український хоррор

"Конотопська відьма" виходить у прокат до Дня Незалежності України - 22 серпня. І це стане ледь не першим фільмом жахів, який побудовано на книзі. Але сюжет все ж таки більш адаптований під наше сьогодення.

Це фільм-рефлексія, що візуалізує бажання помсти українців за відібране, щасливе життя на своїй землі. Творці попереджають, що фільм містить сцени насильницької та мученицької смерті окупантів. І, до речі, він створений для глядачів 18+.

За сюжетом прадавня відьма з Конотопу завдає мученицької смерті загону рашистських окупантів, які вбили її коханого. Охоплена жагою до помсти відьма розпочинає свій кривавий шлях розплати.

Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню - відьма упивається пекельним болем кривдників, але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла та покарати зло?

Що відомо про фільм "Конотопська відьма" (фото: прес-служба)

Як виникла ідея об’єднати сюжет книги з сьогоденням

Ідея сюжету виникла у творців з початком повномасштабного вторгнення, у той період, коли російські окупанти зайшли в Конотоп, місто, яке славиться своїми легендами про відьом.

Тоді безстрашні жінки нещадно поливали загарбників прокльонами, нагадуючи про своє містичне коріння та демонстрували свою жагу до свободи. І саме це стало головним меседжем кінострічки - сила і лють української жінки не знає меж.

"Центральний образ у фільмі - відьми - універсальний та близький, адже кожна українка має потужну внутрішню силу, здатну проявитися в моменти загрози. Персонаж, що прийшов до нас зі стародавніх міфів та легенд у сучасне життя, втілює єдине бажання всіх українців сьогодні - затято мститься кривдникам та є уособленням праведної люті, яка палає в серцях кожного з нас. "Конотопська відьма" - це фільм-терапія наших травм війни, що дає змогу прожити відчуття такої бажаної помсти, втілюючи біль у лють, проте залишає надію на світле майбутнє", - говорить Ірина Костюк, генеральна продюсерка фільму.

Що відомо про фільм "Конотопська відьма" (фото: прес-служба)

Кого ми побачимо у фільмі "Конотопська відьма"

У фільмі можна побачити справжніх героїв, зокрема автор ідеї та сценарист Ярослав Войцешек перебуває у лавах ЗСУ, а художниця з костюмів Ірина Костюк - учасниця бойових дій, яка забезпечила майданчик справжньою трофейною формою російських солдатів.

Також у фільмі з’являться діючі військові: ветеран війни Назар Грабар, військовий Олександр Печериця, офіцер Володимир Ращук, а також військовий ЗСУ Даніель Салем.

Головні ролі виконують:

Тетяна Малкова

Тарас Цимбалюк

Павло Вишняков

Олена Хохлаткіна

Іван Шаран

Ярослав Шахторін

Артем Сагітов

Сергій Сосновцев.

Саундтреком стала пісня Енджі Крейда "Враже", слова якої ідеально вписуються в сюжет.