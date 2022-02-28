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Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ (видео)

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Понедельник 28 февраля 2022 18:34
Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ (видео) В Сумской области оккупанты бросили технику и бежали (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Подлипное Конотопского района Сумской области российские оккупанты оставили технику, в которой закончилось топливо,

Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, на видео видно, как российские военные идут пешком после того, как у техники закончилось топливо. Оккупанты со всеми вещами вернулись в Россию.

"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три, все же лучше, чем стать удобрением для Украинской земли", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что под Черниговом люди без оружия развернули вражеские танки.

Также мы писали, что огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя.

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