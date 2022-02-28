Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ (видео)
В Сумской области оккупанты бросили технику и бежали (коллаж РБК-Украина)
В селе Подлипное Конотопского района Сумской области российские оккупанты оставили технику, в которой закончилось топливо,
Видео опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
В частности, на видео видно, как российские военные идут пешком после того, как у техники закончилось топливо. Оккупанты со всеми вещами вернулись в Россию.
"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три, все же лучше, чем стать удобрением для Украинской земли", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что под Черниговом люди без оружия развернули вражеские танки.
Также мы писали, что огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя.