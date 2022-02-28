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Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ (відео)

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Понеділок 28 лютого 2022 18:34
Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ (відео) У Сумській області окупанти кинули техніку та тікали (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо,

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.

"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом люди без зброї розвернули ворожі танки.

Також ми писали, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.

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