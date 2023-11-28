Конкурс есе "Моя Україна" від Фонду Ахметова завершено: скільки робіт отримали організатори

Як і щороку, він розпочався у Міжнародний день миру - 21 вересня. Протягом понад двох місяців старшокласники, студенти перших курсі коледжів, педагоги з усієї країни надсилали свої творчі роботи.

Переможці конкурсу будуть оголошені до 21 грудня 2023 року на сайті музею "Голоси мирних" (http://civilvoicesmuseum.org).

Учні, яких буде визнано переможцями, отримають планшети, мобільні телефони та смартгодинники. Автори найкращих робіт серед учителів отримають зовнішні накопичувачі. Учителі, які надихнули переможців, що посіли І місце, отримають Power Bank.

Кожне есе, подане на конкурс, сповнене болю від пережитого під час війни, любові до своєї країни та віри у Перемогу й мир. Ось лише декілька цитат з перших вуст.

"Ми маємо допомагати нашій Батьківщині будь-яким способом, щоб наблизити перемогу. "Борітеся, поборете - Вам Бог помагає", - писав Т. Г. Шевченко. Ми обов’язково вистоїмо і відродимось, бо українці незламні і незнищенні", - це рядки з творчої роботи 18-річної Вікторії з Каховки Херсонської області.

"Я впевнена, що ми переможемо та відбудуємо все, що було зруйновано і знищено. Українці завжди мусили виборювати волю. Саме тому з упевненістю можна сказати, що свобода знову буде володіти теренами України, і ніякий ворог нас не здолає", - рядки з есе 13-річної Вероніки з Воробіївки, що на Одещині.

"Ми подолали найважчий шлях у житті. І тепер я знаю ціну волі, я знаю її запах - це запах сумського степу. Я знаю колір свободи - це колір сірих хмар і рожевого призахідного сонця. Я знаю мелодію свободи - це тиша, яка досі набатом звучить в моєму серці. Я вклоняюся кожному українцю, який дав мені свободу бути громадянином України", - написала про порятунок з окупації педагогиня Ольга Іванівна з Приморська Запорізької області.

Усі конкурсні роботи стануть частиною музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - найбільшого у світі архіву розповідей мирних мешканців України про життя під час війни, який містить вже понад 90 тисяч історій. Найкращі роботи будуть представлені світовій спільноті.