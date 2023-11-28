Конкурс эссе "Моя Украина" от Фонда Ахметова завершено: сколько работ получили организаторы

Как и каждый год, он начался в Международный день мира - 21 сентября. В течение двух месяцев старшеклассники, студенты первых курсов колледжей, педагоги со всей страны присылали свои творческие работы.

Победители конкурса будут объявлены до 21 декабря 2023 года на сайте музея "Голоса мирных" (http://civilvoicesmuseum.org).

Учащиеся, признанные победителями, получат планшеты, мобильные телефоны и смартчасы. Авторы лучших работ среди учителей получат внешние накопители. Учителя, вдохновившие победивших занявших I место получат Power Bank.

Каждое эссе, поданное на конкурс, исполнено боли от пережитого во время войны, любви к своей стране и веры в Победу и мир. Вот только несколько цитат из первых уст.

"Мы должны помогать нашей Родине любым способом, чтобы приблизить победу. "Боритесь, поборете - Вам Бог помогает", - писал Т. Г. Шевченко. Мы обязательно выстоим и возродимся, потому что украинцы несокрушимы и неистребимы", - это строчки по творческой работе 18-летней Виктории из Каховки Херсонской области.

"Я уверена, что мы победим и отстроим все, что было разрушено и уничтожено. Украинцы всегда должны бороться за волю. Именно поэтому с уверенностью можно сказать, что свобода снова будет владеть территориями Украины, и никакой враг нас не осилит", - строки из эссе 13-летней Вероники из Воробиевки Одесской области.

"Мы преодолели самый трудный путь в жизни. И теперь я знаю цену свободы, я знаю ее запах – это запах сумской степи. Я знаю цвет свободы – это цвет серых облаков и розового заходящего солнца. Я знаю мелодию свободы – это тишина, которая до сих пор набатом звучит в моем сердце. Я поклоняюсь каждому украинцу, который дал мне свободу быть гражданином Украины", - написала о спасении с оккупации педагогиня Ольга Ивановна из Приморска Запорожской области.

Все конкурсные работы станут частью музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире архива рассказов мирных жителей Украины о жизни во время войны, который уже содержит более 90 тысяч историй. Лучшие работы будут представлены мировому сообществу.