Как конец света: очевидцы рассказали о мощном взрыве и пожаре в Лубнах (видео)

Взрыв на газопроводе в Лубнах под Полтавой 9 января произошел по причине разгерметизации магистрального газопровода. Сообщений о пострадавших в результате ЧП не поступало. Как рассказывают очевидцы, взрыв был очень мощный и всерьез перепугал жителей ближайших поселков.

Отмечается, что от гула дрожали все окна и посуда в домах, пишет журналистка Оксана Щербак в своем Facebook.

Также она опубликовала видео, снятое спустя 5 минут после взрыва на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород недалеко от города Лубны - этот участок обслуживает компания "Лубныгаз".

Перед пожаром жители села Калайдинцы слышали большой гул, а "потом взорвалось зарево".

"В первые секунды сложилось впечатление, что упал самолет... Хорошо, что все произошло вне населенных пунктов", - говорится в публикации.

Видео: Взрыв на газопроводе в Лубнах 9 января

В комментариях к посту она уточнила, отвечая на вопросы подписчиков, что "такой адский гул стоял десятки минут".

"Мы все испугались. Коты мечутся, собаки скулят, как конец света. Очень близко", - написала Щербак.

"Как раз слышал тот гул, долго не мог понять его природу", - подтверждают в сети другие очевидцы.

Под Полтавой произошел взрыв на газопроводе (фото: facebook.com/vitaliy.kramarenko.1)

В результате взрыва на магистральном газопроводе с последующим факельным горением днем в субботу без газа остались населенные пункты Оржицкого района:

Лазирки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.

Видео: Взрыв газа около города Лубны 9 января снимали на камеры очевидцы

Ранее сообщалось, что после выяснения причины взрыва на газопроводе возле Лубнов информацию передали в СБУ.