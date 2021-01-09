Наче кінець світу: очевидці розповіли про потужний вибух і пожежу в Лубнах (відео)

Вибух на газопроводі в Лубнах під Полтавою 9 січня стався внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу. Повідомлень про постраждалих в результаті НП не надходило. Як розповідають очевидці, вибух був дуже потужний і всерйоз перелякав мешканців найближчих селищ.

Зазначається, що від гулу тремтіли всі вікна і посуд у будинках, пише журналістка Оксана Щербак у своєму Facebook.

Також вона опублікувала відео, зняте через 5 хвилин після вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород неподалік міста Лубни - цю ділянку обслуговує компанія "Лубнигаз".

Перед пожежею жителі села Калайдинці чули гучний гул, а "згодом вибухнула заграва".

"У перші секунди склалося враження, що впав літак... Добре, що все сталося за межами населених пунктів", - йдеться у публікації.

Відео: Вибух на газопроводі в Лубнах 9 січня

В коментарях до посту вона уточнила, відповідаючи на запитання підписників, що "такий пекельний гул стояв десятки хвилин".

"Ми всі злякалися. Коти метушаться, собаки скиглять, наче кінець світу. Дуже близько", - написала Щербак.

"Саме чув той гул, довго не міг зрозуміти його природу", - підтверджують у мережі інші очевидці.

Під Полтавою стався вибух на газопроводі (фото: facebook.com/vitaliy.kramarenko.1)

В результаті вибуху на магістральному газопроводі з подальшим смолоскипним горінням вдень у суботу без газу залишилися населені пункти Оржицького району:

Лазiрки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинцi, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Iржавець, Полуніївка.

Відео: Вибух газу біля міста Лубни 9 січня знімали на камери очевидці

Раніше повідомлялося, що після з'ясування причини вибуху на газопроводі біля Лубен інформацію передали в СБУ.