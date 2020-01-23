Почти конец света: на Крым обрушился мощный ураган

В оккупированном Крыму в ночь на 23 января пронесся мощный ураган, который сметал все на своем пути. Ветер был настолько сильный, что вырывал с корнем деревья из земли. Больше всего от стихии пострадала Ялта. В городе на набережной ощутимо видны результаты бедствия - повалены деревья и полностью уничтожена праздничная иллюминация.

Коммунальщики уверяют, что на набережной все будет восстановлено, однако по прогнозам синоптиков, ураган будет бушевать на полуострове до 24 января. Также прогнозируют сильный мокрый снег и ветер. Водителей просят не отправляться в дорогу, а переждать стихию дома.

В Крыму пронесся сильный ураган (фото: Крым. Реалии)

Как сообщает издание "Крым.Реалии", из-за сильного ветра в одном из районов города дерево рухнуло во дворе детского сада, эту проблему еще не решили.

В связи с непогодой в ближайшие сутки в городе будут работать 10 единиц специальной дорожной техники, ее число могут увеличить до 15.

В Крыму пронесся сильный ураган (фото: Крым. Реалии)

Напомним, что мощнейший ураган в Крыму был в Крыму не так давно, а именно в в ноябре 2019 года. Тогда из-за бушующей стихии без света остались 82 населенных пункта. В Керчи, Джанкое, Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигали 37 метров в секунду.

Тогда трехметровые волны затапливали набережную Керчи, ветер вырывал деревья с корнем.

В Керчи ликвидировали последствия урагана (YouTube)