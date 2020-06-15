Конец пандемии COVID-19: когда будет вакцина от коронавируса

Когда будет вакцина от коронавируса (фото: freepik)

Некоторые страны уже начали испытывать вакцину против коронавируса на людях

На сегодня в мире около сотни разработок вакцины от коронавируса. Специалисты говорят, что даже если пандемия пойдет на спад, расслабляться не стоит, ведь без эффективной вакцины про победу над COVID-19 говорить слишком рано.

Интересно, что несмотря на обещания Владимира Зеленского выплатить изобретателям вакцины миллион долларов, отечественные ученые не занимаются разработкой.

Виктор Ляшко комментирует невозможность разработки украинской вакцины тем, что у нас нет лабораторных мощностей даже для того, чтобы начать.

"Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", - объяснил санврач в одном из интервью.

А вот в других странах разработка вакцины ведется достаточно эффективно, но сроки не слишком обнадеживают, пишет Сегодня.

Сейчас в мире существует около сотни разработок вакцины от коронавируса. Такие передовые в научном мире страны, как США, Великобритания, Китай, Израиль, Германия, Франция и другие работают над вакциной. При этом подходы у всех ученых разные, но прогнозы пока даются осторожные.

Так, по стандартам ВОЗ перед тем, как вакцина будет одобрена для широкого производства, она должна пройти три этапа тестирования на добровольцах. Пока что несколько стран дошли первого этапа.

В Великобритании тестировать на людях начали 23 апреля, и разработчики на 80% уверены, что их вакцина будет успешной. Около 800 добровольцев согласились испытать на себе вакцину.

В конце апреля к этому этапу перешли и в Германии. Для первого этапа выбрали 200 добровольцев - все они здоровые люди от 18 до 55 лет. Позже вакцину будут испытывать на добровольцах из группы риска.

В Китае одобрили три вакцины от коронавируса. Эксперименты одной из них на животных прошли успешно, а до конца 2020-го планируют завершить тестирование на добровольцах. Власти Китая не исключают, что одна из вакцин будет готова в сентябре. В целом же ориентировочный срок - начало 2021 года.

Тестировать вакцину на людях начнут и в Израиле этим летом после успешных испытаний на грызунах.

А вот в США к вакцинациям на людях перешли еще в средине марта и ставку делают на частные фармкомпании. Сейчас известно, что миллиардер Билл Гейтс спонсирует семь самых многообещающих проектов по разработке вакцины. Широкомасштабное производство может начаться не раньше, чем через год, пишет Bloomberg.

В то же время, многие эксперты уверены, что ждать вакцину от коронавируса к началу 2021 года - цель слишком амбициозная.

ем временем, в Украине снова растет число новых случаев коронавируса.15 июня зафиксировали 656 новых случаев. Число новых заболевших за сутки резко возросло 11 июня до 689 случаев, 12 июня - 683, 13 июня - новый антирекорд - 753 новых случая, 14 июня заболело 648 человек.

Отметим, что вместе с ростом числа новых больных, возросло и количество тестируемых.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко