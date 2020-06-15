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В Украине снова растет число новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 08:56
В Украине снова растет число новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 32 тысячам

По состоянию на утро 15 июня в Украине зафиксировали 656 новых случаев коронавируса. Число зараженных снова растет.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 31 810 человек. Всего выздоровели 14 253 человек (за прошедшие сутки 171 человек), а умерли 901 человек (за вчера 12 случаев).

Отметим, последние дни в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В частности, с 11 июня число зараженных начало резко расти - за сутки было 689 случаев.

На следующий день было только на 6 случаев меньше, а 13 июня был зафиксирован новый антирекорд - 754 зараженных коронавирусом за сутки.

Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине.

Впрочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что о второй волне коронавируса в Украине говорить рано.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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