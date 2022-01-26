Конец января "окатит" трудностями и неудачами эти знаки Зодиака

Гороскоп на январь 2022 расскажет про знаки Зодиака, которым не очень повезет в последние дни месяца. Кому-то придется улаживать проблемы в личной жизни, у кого-то возникнут трудности на работе или же с финансами.

Близнецы

В конце месяца ваши отношения со второй половинкой перейдут в очень напряженную стадию из-за столкновения интересов. При этом самые жаркие "баталии" предстоят из-за финансов. На работе вероятен очередной аврал, во время которого ссоры с коллегами будут привычным делом. Астрологи советуют не придавать этому слишком большого значения, а выходные провести в спокойной обстановке - дома, либо в уединенном месте.

Рак

У представителей знака возможно осложнение хронических заболеваний. У некоторых Раков не исключен разрыв отношений по причине расхождения во взглядах на жизнь. Астрологи рекомендуют задуматься: стоит ли сохранять отношения, если они грозят вам нарушением душевного покоя или отказом от собственных ценностей.

Козерог

Вы слишком зациклены на деньгах и из-за этого многое упускаете. Астрологи рекомендуют избегать стычек с сослуживцами и чрезмерной амбициозности. Последующие дни звезды советуют вам уделить время спорту и коммуникациям. Если вы давно не общались со старыми друзьями, то обязательно повидайтесь с ними в ближайшие дни.