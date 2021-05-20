Кондуктор в Днепре устроил зажигательные танцы в салоне: "взрывное" видео

Кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочей смены в Днепре. Парень под громкую музыку оторвался в пустом салоне. Теперь видео гуляет по сети и набирает просмотры.
Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.
На кадрах видно как молодой мужчина исполняет отрывной танец под клубный трек, звучащий на фоне.
А постоянно моргающий в салоне свет придает происходящему еще большую схожесть с настоящей дискотекой.
Таким номером кондуктор, видимо, решил отпраздновать конец тяжелого рабочего дня.
"Конец рабочей смены у работника городского транспорта", – написали под записью.
Видео: Кондуктор в Днепре устроил зажигательные танцы (dnepr_operative)
Ранее мы писали, что в Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить". Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов, не давая транспортному средству набрать нужную скорость.
Также сообщалось, что под Днепром таксисты толпой отомстили нерадивому клиенту, облив его зеленкой с ног до головы.