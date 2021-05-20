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Кондуктор в Днепре устроил зажигательные танцы в салоне: "взрывное" видео

Автор: Светлана Мащенко

Кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочей смены в Днепре. Парень под громкую музыку оторвался в пустом салоне. Теперь видео гуляет по сети и набирает просмотры.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

На кадрах видно как молодой мужчина исполняет отрывной танец под клубный трек, звучащий на фоне.

А постоянно моргающий в салоне свет придает происходящему еще большую схожесть с настоящей дискотекой.

Таким номером кондуктор, видимо, решил отпраздновать конец тяжелого рабочего дня.

"Конец рабочей смены у работника городского транспорта", – написали под записью.

Видео: Кондуктор в Днепре устроил зажигательные танцы (dnepr_operative)

Ранее мы писали, что в Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить". Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов, не давая транспортному средству набрать нужную скорость.

Также сообщалось, что под Днепром таксисты толпой отомстили нерадивому клиенту, облив его зеленкой с ног до головы.

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