Кондуктор в Днепре устроил зажигательные танцы в салоне: "взрывное" видео

Кондуктор общественного транспорта устроил зажигательные танцы в конце рабочей смены в Днепре. Парень под громкую музыку оторвался в пустом салоне. Теперь видео гуляет по сети и набирает просмотры.

А постоянно моргающий в салоне свет придает происходящему еще большую схожесть с настоящей дискотекой.

На кадрах видно как молодой мужчина исполняет отрывной танец под клубный трек, звучащий на фоне.

Ранее мы писали, что в Николаеве пассажир не успел на трамвай и решил "отомстить". Он забежал вперед транспортного средства и бежал так несколько кварталов, не давая транспортному средству набрать нужную скорость.

Также сообщалось, что под Днепром таксисты толпой отомстили нерадивому клиенту, облив его зеленкой с ног до головы.