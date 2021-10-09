Кондратюк раскритиковал новое интервью Ани Лорак: "у нее мало мозгов"

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк выразил свое возмущение относительно интервью Ани Лорак украинскому телеканалу. В частности, он высказался, что у артистки "мало мозгов".

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

Так, в программе о жизни звезд ЖЗЛ скандальная Ани Лорак, которая семь лет не давала интервью украинским телеканалам, рассказала, почему выступает в стране-агрессоре. Тогда она назвала себя птичкой, который дарит людям музыку без границ.

"А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла - здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать разные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли", — рассказала певица.

Впоследствии, Кондратюк, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно "урезать их гражданские права".

"Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, извините, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла — почему "ее не поддержали украинские политики". Печалька. А еще потому, что воюющее с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", — написал продюсер.

В комментариях пользователи разделились на две группы, одни поддерживают мнение Кондратюка, а другие наоборот.