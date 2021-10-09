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Кондратюк раскритиковал новое интервью Ани Лорак: "у нее мало мозгов"

Новина українською →
Суббота 09 октября 2021 16:55
Кондратюк раскритиковал новое интервью Ани Лорак: "у нее мало мозгов" Кондратюк высказался об интервью Ани Лорак (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Тетяна Самарук

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк выразил свое возмущение относительно интервью Ани Лорак украинскому телеканалу. В частности, он высказался, что у артистки "мало мозгов".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, в программе о жизни звезд ЖЗЛ скандальная Ани Лорак, которая семь лет не давала интервью украинским телеканалам, рассказала, почему выступает в стране-агрессоре. Тогда она назвала себя птичкой, который дарит людям музыку без границ.

"А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла - здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать разные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птица, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли", — рассказала певица.

Впоследствии, Кондратюк, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно "урезать их гражданские права".

"Каролина - яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической даже девушки-артистки, у которой, извините, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла — почему "ее не поддержали украинские политики". Печалька. А еще потому, что воюющее с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", — написал продюсер.

В комментариях пользователи разделились на две группы, одни поддерживают мнение Кондратюка, а другие наоборот.

  • Об Лорак все понятно, но и действительно почему одни ездили и ездят в Россию, там развлекают их публику и им ничего, как вот, например Макс Барских, а выгребает только одна Лорак;
  • Лучше бы она осталась в России. Потому что сил нет видеть таких, как она уже;
  • Благодарю вас за вашу позицию в отношении продажных граждан, если так можно их назвать;
  • Для меня она перестала существовать после выступления ко дню российских силовых структур, где кроме песни еще провозгласила речь восторга защитниками России. Мысленно отправили ее под три черта: ни сердца, ни разума.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак впервые рассказала, почему не выступает в Украине и живет в России.

Также мы писали, что Ани Лорак показала первые кадры клипа на первую за 7 лет песню на украинском языке.

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Ани Лорак
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