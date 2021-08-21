Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости из-за выступления в России

"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи - курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости", - говорится в публикации.

Известный своей активной гражданской позицией шоумен подчеркивает, что украинские музыканты не должны ездить выступать в Россию, когда продолжается необъявленная война и часть территории страны находится под оккупацией.

"Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", - отмечает Кондратюк.

Также он высказал мнение, что подобной практике могло бы положить конец принятие закона о коллаборации.

Пользователи сети в комментариях к посту Кондратюка начали дискуссии относительно применяющейся в стране избирательности к запретам/разрешениям на выступления украинских артистов, которые продолжают активно гастролировать в России.