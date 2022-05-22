Кондратюк объяснил, что не так с "хорошими россиянами"

Игорь Кондратюк резко высказался о россиянах, которые позиционируются как представители либеральной интеллигенции, заявляют о критике Кремля из-за полномасштабного нападения на Украину, но на практике занимаются больше демагогией.
Об этом популярный украинский телеведущий рассказал на своей Facebook-странице
Кондратюк обратил внимание, что вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, российская "либеральная интеллигенция" рассказывает миру на YouTube-каналах и прочих соцсетях о:
"Лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации - воинственный имперский российский нацизм - рашизм", - подчеркивает Кондратюк.
По его убеждению, российские либералы должны либо активно начать действовать против нынешней РФ, либо отправляются вслед "за российским кораблем".
"Иного им не дано. Но понять это далековато не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" - оксюморон", - резюмировал телеведущий.
Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал повреждение своего дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его 60-летний юбилей.
Также мы писали, что недавно Игорь Кондратюк рассказал о своем отношении к российским артистам, в том числе и к тем, которые сейчас поддерживают Украину.