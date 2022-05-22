Кондратюк пояснив, що не так з "хорошими росіянами"

Кондратюк звернув увагу, що замість того щоб, користуючись своїми зв'язками та певним авторитетом, переконувати уряди країн Європи та світу не співпрацювати з путінською РФ, посилювати санкції та ембарго проти РФ для прискорення закінчення війни і знищення кремлівського тоталітарного режиму, російська "ліберальна інтелігенція" розповідає світу на YouTube-каналах та інших соцмережах про:

"хто такий Путін що там всередині Росії ("не всьо так адназначна, єсть нармальниє люді") російську культуру не варто ізолювати/ігнорувати/херити навіть зараз (серйозно??? це головна проблема сучасності???!!!) аналіз справ на фронті якою буде "їхня" росія після х@йла як важко жити росіянам, які змушені втікати від режиму путіна, і т.д.

"Лише спільними діями усіх прогресивних людей світу можна зупинити і знищити ракову пухлину цивілізації - войовничий імперський російський нацизм - рашизм", - наголошує Кондратюк.

На його переконання, російські ліберали повинні або активно почати діяти проти нинішньої РФ, або відправляються слідом "за російським кораблем".

"Іншого їм не дано. Але зрозуміти це далеко не кожному з них дано. Тому для мене "харошиє рускіє" - оксюморон", - резюмував телеведучий.