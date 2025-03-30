Кондратюк чесно сказав, чи переможуть Ziferblat на "Євробаченні": "Буду здивований" (відео)

За словами продюсера, коли гурт вперше виступав на "Х-Факторі", то він дійсно не оцінив їхню пісню.

"В момент, коли вони виступали, мені здалося, що це маячня. Значить, до них були кращі і після них були кращі. Головне, що хлопці передумали і після цього довели мені, що те, що тоді було з ними - було або дуже сиро, або я не з тієї ноги встав, або щось іще", - пояснив Кондратюк.

Стосовно шансів на перемогу, то ведучий не приховує, що у Ziferblat цікава пісня. Але вона, вважає Кондратюк, складна.



Кондратюк висловився про Ziferblat (фото: РБК-Україна)

"Складно сказати. У них досить складна, для того, щоб бути шлягером, пісня. Там декілька разів міняється темп, декілька разів там якісь бриджи. Вона цікава з точки зору музичного, і вони, хлопці, непогані. Але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо", - вважає продюсер.

За словами Кондратюка, гурт може "занизити" професійне журі. Втім, він сподівається, що Ziferblat все ж переможуть.

"Традиційно, останні три роки, на "Євробаченні" глядачі - так звані домогосподарки, проголосують за Україну. Тому що вони просто підтримують, у них серце все-таки лежить до жертви, а не до агресора", - вважає продюсер.

Що Кондратюк казав про Ziferblat

В інтерв'ю РБК-Україна продюсер зазначав, що радив би гурту змінити свою назву.

"Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера 'Z' під час війни сприймається як символ російського фашизму", - заявив продюсер.

Самі ж учасники Ziferblat вже коментували свій виступ на "Х-Факторі" й зазначили, що не ображені на критику Кондратюка.

"Це було давно й неправда. Якщо серйозно, то це ж шоу. Фраза Ігоря "чорті шо" стала мемом, що нас цілком влаштовувало. Не забуваймо, що в кожній такій програмі є своя певна драматургія та ролі, на які ти погоджуєшся, беручи в ній участь. Насправді я не думаю, що ми йому настільки не сподобались. Але кожен із журі грав свою роль, тому без образ", - казали артисти.

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