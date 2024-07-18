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Кондиционер для волос или маска? Парикмахер объяснила, в чем между ними разница и что выбирать

Четверг 18 июля 2024 10:17
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Кондиционер для волос или маска? Парикмахер объяснила, в чем между ними разница и что выбирать Фото: В чем разница между кондиционером и маской для волос (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кондиционеры, маски, шампуни, бальзамы - все эти средства для волос обещают вам получить хорошую шевелюру, как в рекламе. А какая между ними разница или вообще никакой?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

В чем разница между кондиционером и маской для волос?

Эксперт рассказала, что состав в масках и кондиционерах практически одинаков.

"Если вы прочтете ингредиенты и сравните состав кондиционера, бальзама или маски в пределах одной линейки - вероятно, вы удивитесь - он будет практически одинаковый и будет отличаться максимум 2-3 компонентами, влияющими на плотность", - рассказала парикмахер.

"Проще говоря, кондиционер, бальзам и маска отличаются лишь густотой - в маске больше загущающих компонентов", - добавила стилист по волосам.

Поэтому, ответ на вопрос нужна ли вам вся такая "линейка продуктов" одна -
а зачем вам три практически одинаковых баночки, уверяет Руслана.

Она сообщила, что за счет плотности действие будет немного отличаться - более насыщенный, более плотный продукт (обычно это маска) будет активнее работать, а менее плотный, легкий продукт (обычно это бальзам) - будет действовать немного легче.

"Производителям и продавцам точно надо, чтобы люди купили больше. Принесет ли это дополнительную пользу волосам - ну нет", - отметила эксперт.

Кондиционер для волос или маска? Парикмахер объяснила, в чем между ними разница и что выбирать

Как выбирать средство для волос (фото: freepik.com)

Что же выбрать, если вышеперечисленные продукты практически одинаковы?

В зависимости от густоты ваших волос и плотности полотна можно подобрать вам продукт, который будет подходить именно вам.

"Но дело в том, что базовые правила мытья головы практически одинаковы для нас всех, по крайней мере для тех, у кого волосы средней длины и длинные", - рассказала специалист по волосам.

Что именно обязательно нужно сделать?

  • вымыть кожный секрет правильно подобранным шампунем. Желательно дважды, хорошо массируя всю кожу головы
  • промыть тщательно, чтобы на волосах не оставался шампунь
  • промокнуть волосы полотенцем или специальным влагопоглощающим текстилем
  • нанести кондиционер на сами волосы, избегая кожи головы и вчесать средство по всей длине и густоте.
  • хорошо вымыть волосы, снова промокнуть полотно
  • высушить и уложить волосы с помощью фена, используя несмываемое средство, подобранное по типу волос (общее название "термозащита")

То есть вам нужны всего три средства - шампунь, кондиционер, несмываемое средство.

Напомним, что ранее парикмахер рассказала, что нужно делать при выпадении волос.

Читайте также, 5 причин, почему во время мытья головы сильно выпадают волосы.

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