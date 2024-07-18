Кондиционер для волос или маска? Парикмахер объяснила, в чем между ними разница и что выбирать

Кондиционеры, маски, шампуни, бальзамы - все эти средства для волос обещают вам получить хорошую шевелюру, как в рекламе. А какая между ними разница или вообще никакой?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

В чем разница между кондиционером и маской для волос?

Эксперт рассказала, что состав в масках и кондиционерах практически одинаков.

"Если вы прочтете ингредиенты и сравните состав кондиционера, бальзама или маски в пределах одной линейки - вероятно, вы удивитесь - он будет практически одинаковый и будет отличаться максимум 2-3 компонентами, влияющими на плотность", - рассказала парикмахер.

"Проще говоря, кондиционер, бальзам и маска отличаются лишь густотой - в маске больше загущающих компонентов", - добавила стилист по волосам.

Поэтому, ответ на вопрос нужна ли вам вся такая "линейка продуктов" одна -

а зачем вам три практически одинаковых баночки, уверяет Руслана.

Она сообщила, что за счет плотности действие будет немного отличаться - более насыщенный, более плотный продукт (обычно это маска) будет активнее работать, а менее плотный, легкий продукт (обычно это бальзам) - будет действовать немного легче.

"Производителям и продавцам точно надо, чтобы люди купили больше. Принесет ли это дополнительную пользу волосам - ну нет", - отметила эксперт.

Как выбирать средство для волос (фото: freepik.com)

Что же выбрать, если вышеперечисленные продукты практически одинаковы?

В зависимости от густоты ваших волос и плотности полотна можно подобрать вам продукт, который будет подходить именно вам.

"Но дело в том, что базовые правила мытья головы практически одинаковы для нас всех, по крайней мере для тех, у кого волосы средней длины и длинные", - рассказала специалист по волосам.

Что именно обязательно нужно сделать?

вымыть кожный секрет правильно подобранным шампунем. Желательно дважды, хорошо массируя всю кожу головы

промыть тщательно, чтобы на волосах не оставался шампунь

промокнуть волосы полотенцем или специальным влагопоглощающим текстилем

нанести кондиционер на сами волосы, избегая кожи головы и вчесать средство по всей длине и густоте.

хорошо вымыть волосы, снова промокнуть полотно

высушить и уложить волосы с помощью фена, используя несмываемое средство, подобранное по типу волос (общее название "термозащита")

То есть вам нужны всего три средства - шампунь, кондиционер, несмываемое средство.