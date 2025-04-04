Кондитери назвали 5 десертів, які вони ніколи не замовляють в кафе

Навіть найапетитніші десерти можуть приховувати кулінарні недоліки. Професійні кондитери зізналися, які солодощі вони ніколи не замовляють у кафе та з яких причин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чизкейк

Кондитер Гас Кастро розповів, що часто для приготування чизкейків у кафе використовують не найкращі інгредієнти, такі як штучні добавки або заморожені продукти, що впливає на смак і текстуру.

"Я купив цілий чизкейк, і мені сказали зачекати принаймні дві години, поки він розморозиться, оскільки вони отримують їх замороженими, що безсумнівно підтверджує, що він не виготовлений свіжим кондитером", - зазначив експерт.

Приготування чизкейку вимагає точності в температурному режимі та часі запікання. У кафе часто нехтують цими аспектами, що може призвести до неправильного процесу випікання або недостатньої охолоджуваності десерту.

Крем-брюле

Крем-брюле - це десерт із заварного крему з карамельною скоринкою. Зазвичай подається кімнатної температури. Десерт вимагає точності в приготуванні, особливо в процесі запікання. Якщо температура або час приготування не дотримані, десерт може вийти занадто рідким або, навпаки, пересушеним.

За словами кондитера Даніелла Леа Рада, він ніколи не замовляє такий десерт. Все тому, що б ільшість ресторанів використовують пудрову основу та імітацію ванілі, щоб знизити вартість і приховати підробку порошкової основи.

"Зазвичай скоринка пересмажена і зерниста, ніколи не обпалюється належним чином і на 99% прикрашена полуницею, що так старомодно", - додав він.

Кондитери, які мають досвід, віддають перевагу готуванню цього десерту самостійно, щоб гарантувати ідеальний результат.

Брауні

Брауні повинні бути вологими та мати "липку" текстуру всередині. В кафе часто використовують рецепти, які надають десерту надто суху або занадто щільну консистенцію, що відрізняється від ідеального балансу.

Також в багатьох кафе для приготування брауні використовують дешеві або замінники інгредієнтів, наприклад, маргарин замість масла або порошкові какао замість якісного шоколаду. Це негативно позначається на смаку десерту.

Пироги

Якщо пироги не вказані в меню, як сезонна особлива страва, то їх часто купують та перепродають.

Пироги потребують особливого підходу до тіста, яке повинно бути легким, розсипчастим та повітряним. В кафе часто використовують готові або напівфабрикати, що впливає на смак і текстуру. Тісто може бути жорстким або занадто жирним, що відрізняється від ідеального балансу.

Погано прикрашені десерти

Недбале прикрашення може свідчити про проблеми з іншими етапами приготування десерту. Якщо десерт погано прикрашений, це може означати, що не було достатньо уваги приділено всьому процесу - від вибору інгредієнтів до фінального етапу.