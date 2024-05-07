Кому не варто вживати банани: яка користь і шкода від популярного фрукта

Харчова цінність бананів

Банани - достатньо поживні фрукти і хороше джерело таких корисних речовин, як калій, магній, мідь, марганець, вітамін В6, вітамін С і клітковина. Крім цього, ці фрукти містять різні антиоксиданти та рослинні сполуки.

В одному сирому банані середнього розміру міститься:

калорій - 105 ккал;

вуглеводів - 27 г;

клітковини - 3 г.

Користь бананів для здоров'я

Як і інші фрукти, банан - чудове джерело клітковини, яка допомагає покращити процес травлення. А завдяки вуглеводам в бананах організм отримує енергію.

Додавання до раціону більше розчинної клітковини, яка міститься у фруктах, також може знизити рівень ЛПНЩ або "поганого" холестерину, зменшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту.

А от калій, який також міститься в бананах, може допомогти контролювати артеріальний тиск, регулювати роботу м'язів і передачу нервових імпульсів.

До того ж вітамін B6, на який багаті банани, необхідний для різних функцій організму, включно з енергетичним обміном і підтримкою здоров'я мозку.

Кому не варто їсти банани

Загалом, банани - не той продукт, який може спричинити серйозний негативний вплив на здоров'я.

Коли не варто їсти банани (ілюстрація: Freepik)

Проте споживати банани з обережністю, проконсультувавшись з лікарем, слід в таких випадках:

Хвороби нирок

В цьому випадку ризики пов'язані з підвищеним рівнем калію в крові. Банани містять калій - мінерал, якого у людей із захворюваннями нирок може бути забагато або замало.

Людям з підвищеним вмістом калію в крові може бути рекомендовано обмежити вживання цього фрукту.

Алергія

У деяких людей банани можуть викликати алергічну реакцію та призвести до анафілаксії.

Тож кожен, хто після вживання бананів відчуває свербіж, кропив'янку, набряк, хрипи або утруднене дихання, повинен негайно звернутися за медичною допомогою.

Подразнення кишківника

Стиглі банани містять багато олігофруктанів - типу вуглеводів, які можуть не переноситися людьми з синдромом подразненого кишківника (СПК), захворюванням травлення, що характеризується такими симптомами, як біль у животі та здуття живота.

Людям, чутливим до олігофруктанів, рекомендується обмежити споживання стиглих бананів.

Діабет

Оскільки в бананах міститься більше цукру, ніж в інших фруктах, стосовно їхнього споживання варто уточнити рекомендації лікаря особам, які контролюють рівень глюкози.

Споживання помірної кількості бананів має бути безпечним для людей з діабетом, але краще уникати вживання великої кількості повністю стиглих бананів.