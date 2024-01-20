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Кому з українців треба стати на військовий облік за кордоном

Хто має стати на військовий облік за кордоном (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

В Україні вже майже два роки триває загальна мобілізація. Військовозобов’язані чоловіки мають бути на обліку у ТЦК та СП. Це стосується навіть тих, хто виїхав за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використали джерела: постанову про Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервіст та статтю ТСН.

Хто має ставати на військовий облік

Якщо громадяни України виїхали за кордон на понад 3 місяці, то потрібно протягом 7 днів з моменту прибуття на нове місце тимчасового перебування стати на облік. Це стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

А саме:

  • призовники у віці від 16 до 27 років
  • військовозобов’язані та резервісти, які поки не досягли граничного віку перебування у запасі
  • жінки від 18 до 60 років з медичною освітою
  • жінки від 18 до 60 років, які добровільно служать у лавах армії

Де ставати на військовий облік за кордоном

На військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном, можуть брати дипломатичні установи за місцем консульського обліку.

При цьому наголосимо, що дипломатичні установи не мають права вручати повістки, тому йдеться тільки про військовий облік.

Після взяття на облік військовозобов'язаного консульство має протягом 7 днів поінформувати відповідні територіальні військово-облікові органи в Україні.

Що буде, якщо не стати на військовий облік за кордоном

Якщо призовник, військовозобов'язаний чи резервіст упродовж 7 днів не завітає до закордонної дипломатичної установи України для взяття на військовий облік, він порушить вимоги Порядку, що передбачає відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це карають штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне вчинення порушення упродовж року, передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте також про те, що житель Тернопільської області вигадав цікавий спосіб, як "відкосити" від ТЦК на вулиці.

Раніше ми писали про те, які небезпечні норми просувають у закон про мобілізацію.

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