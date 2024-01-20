Кому из украинцев нужно стать на военный учет за границей

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины должны быть на учете в ТЦК и СП. Это касается даже тех, кто уехал за границу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовали источники: постановление о Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервист и статью ТСН.
Если граждане Украины выехали за границу на более чем 3 месяца, то нужно в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания стать на учет. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов.
А именно:
На военный учет граждан Украины за границей могут принимать дипломатические учреждения по месту консульского учета.
При этом подчеркнем, что дипломатические учреждения не имеют права вручать повестки, поэтому речь идет только о военном учете.
После взятия на учет военнообязанного консульство должно в течение 7 дней проинформировать соответствующие территориальные военно-учетные органы в Украине.
Если призывник, военнообязанный или резервист в течение 7 дней не приедет в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушит требования Порядка, предусматривающего ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это наказывают штрафом от 30 до 50 тысяч гривен.
Повторное совершение нарушения в течение года предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 тысяч гривен.
Читайте также о том, что житель Тернопольской области придумал интересный способ, как откосить от ТЦК на улице.
Раньше мы писали о том, какие опасные нормы продвигаются в закон о мобилизации.