RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кому из украинцев нужно стать на военный учет за границей

Кто должен стать на военный учет за границей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины должны быть на учете в ТЦК и СП. Это касается даже тех, кто уехал за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовали источники: постановление о Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервист и статью ТСН.

Кто должен становиться на военный учет

Если граждане Украины выехали за границу на более чем 3 месяца, то нужно в течение 7 дней с момента прибытия на новое место временного пребывания стать на учет. Это касается призывников, военнообязанных и резервистов.

А именно:

  • призывники в возрасте от 16 до 27 лет
  • военнообязанные и резервисты, пока не достигшие предельного возраста пребывания в запасе
  • женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием
  • женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах армии

Где становиться на военный учет за границей

На военный учет граждан Украины за границей могут принимать дипломатические учреждения по месту консульского учета.

При этом подчеркнем, что дипломатические учреждения не имеют права вручать повестки, поэтому речь идет только о военном учете.

После взятия на учет военнообязанного консульство должно в течение 7 дней проинформировать соответствующие территориальные военно-учетные органы в Украине.

Что будет, если не стать на военный учет за границей

Если призывник, военнообязанный или резервист в течение 7 дней не приедет в заграничное дипломатическое учреждение Украины для взятия на военный учет, он нарушит требования Порядка, предусматривающего ответственность в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это наказывают штрафом от 30 до 50 тысяч гривен.

Повторное совершение нарушения в течение года предусматривает наложение штрафа от 50 до 100 тысяч гривен.

Читайте также о том, что житель Тернопольской области придумал интересный способ, как откосить от ТЦК на улице.

Раньше мы писали о том, какие опасные нормы продвигаются в закон о мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеВоинский учет