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Кому в Украине введут третью дозу вакцины от COVID: в Минздраве дали ответ

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Понедельник 25 октября 2021 13:46
Кому в Украине введут третью дозу вакцины от COVID: в Минздраве дали ответ Фото: Кто в Украине получит третью дозу вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается, а сейчас стало известно, кто получит третью прививку.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.

Он сообщил, что на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы. Ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Кузин отметил, что на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав сформирует документ.

"Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", - сказал санврач.

Вопрос о бустерной дозе также рассматривается, но решение еще не принято.

Как мы ранее писали, врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ.

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