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Кому в Україні введуть третю дозу вакцини від COVID: у МОЗ дали відповідь

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Понеділок 25 жовтня 2021 13:46
Кому в Україні введуть третю дозу вакцини від COVID: у МОЗ дали відповідь Фото: Хто в Україні отримає третю дозу вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація в Україні від коронавірусу триває, а зараз стало відомо, хто отримає третє щеплення.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

Він повідомив, що минулого тижня Національна технічна група експертів на засіданні сформулювала чіткі рекомендації про введення третьої дози. Її рекомендуватимуть тим людям, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Кузін зазначив, що на цьому тижні Національна технічна група надасть своє офіційне рішення і МОЗ сформує документ.

"Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - сказав санлікар.

Питання про бустерну дозу також розглядається, але рішення ще не прийнято.

Як ми раніше писали, лікар назвала можливі причини високої температури без симптомів ГРВІ.

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Вакцинація
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