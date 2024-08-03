Кому суворо заборонено їсти мариновані огірки

Мариновані огірки - корисні властивості

Мариновані огірки є низькокалорійним продуктом, в 100 г міститься всього 11 ккал. Вони також є хорошим джерелом харчових волокон і вітаміну С, який, будучи сильним антиоксидантом, захищає клітини і тканини від шкідливого впливу вільних радикалів кисню.

Консервовані таким чином огірки можуть служити природним пробіотиком, тобто продуктом, який благотворно впливає на мікрофлору кишечника.

Чим корисно регулярне вживання маринованих овочів?

До найважливіших відносяться:

посилене всмоктування вітамінів і мінералів в кишечнику,

посилення розмноження корисної мікрофлори кишечника,

поліпшення процесу травлення і запобігання запорів,

зниження рівня холестерину в крові,

підтримка імунітету організму.

Також помічено, що регулярне вживання може полегшити симптоми харчової непереносимості, включаючи непереносимість лактози. Зменшуються неприємні болі та спазми в животі, метеоризм і діарея після вживання молочних продуктів.

Цим людям слід уникати вживання маринованих огірків

Загальновідомо, що солоні огірки корисні і благотворно впливають на організм. На жаль, не кожен може безпечно вживати велику кількість цих продуктів.

Непереносимість гістаміну

Гістамін - це природний гормон, який міститься в організмі людини і відповідає за низку важливих реакцій. На жаль, він також викликає алергічні реакції, включаючи кропив’янку, свербіж і почервоніння шкіри. Гістамін присутній і в харчових продуктах, найбільше його міститься в капусті і солоних огірках, шпинаті, червоному вині і шампанському. Тому вживання маринованих огірків у людей з непереносимістю гістаміну може викликати раптові спазми в животі, діарею і ураження шкіри.

Порушення згортання крові

Солоні огірки є багатим джерелом вітаміну К, який бере участь у процесі згортання крові. При проблемах із згустками крові використовуються ліки, які зменшують утворення тромбів. Тому людям, які страждають на тромбоз, слід уникати надмірного вживання маринованих огірків, оскільки вони можуть послабити антикоагулянтну дію ліків.

Гіпертонія

Солоні огірки містять значну кількість солі, яка, як джерело натрію, негативно впливає на людей з гіпертонією. Один маринований огірок під час обіду не викличе різкого підвищення артеріального тиску, але їх вживання може негативно позначитися на здоров'ї пацієнта. Тому якщо ви страждаєте гіпертонією, варто дотримуватися дієти з низьким вмістом натрію і уважно стежити за кількістю вживаних маринованих продуктів.

Виразкова хвороба шлунка

При виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки слід уникати надмірного вживання маринованих продуктів. Тому що сіль хімічно подразнює слизову оболонку шлунка, що посилює секрецію соляної кислоти. Збільшення травного соку може погіршити такі симптоми, як біль у животі та спазми, а також збільшити ризик розриву виразки.

Гастроезофагеальний рефлюкс

Надмірне вживання маринованих огірків може посилити закид їжі в стравохід. Такі овочі мають кислу реакцію, що додатково підвищує кислотність в шлунку і подразнює його слизову оболонку. Однак не всі люди відчувають себе погано після вживання маринованих огірків, тому вживання їх - справа індивідуальна. Лікарі ж рекомендують повністю відмовитися від солоних огірків при ерозії стравоходу.