Кому справді потрібно приймати вітаміни? Лікар розставила крапки над "і"

Більшість людей дійсно не повинні приймати вітамінні добавки, це просто не потрібно.
Кому ж дійсно потрібно приймати вітаміни зі баночок розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.
Якщо говорити про дітей – то їм рекомендовано прийом вітаміну D.
Підлітки
У зв'язку з прискореним зростанням та обміном речовин потреби підлітків у харчуванні зростають. Як правило, щоденна рекомендація для дітей віком від 9 до 18 років становить принаймні 1300 мг кальцію, 1,8-2,4 мікрограми вітамінів групи В та 11 МО вітаміну Е. Але середній підліток може отримати свою добову потребу за допомогою здорового харчування.
Зверніть увагу, що всім цим групам не показаний прийом полівітамінів. Слід виявляти конкретні дефіцити та закривати їх потрібними препаратами.
Лікар зазначає, що надлишок кальцію та вітаміну D – може утворювати каміння у нирках.
Високі дози вітаміну Е можуть призвести до інсульту!
Читайте також 5 міфів про вітамін D, в які вірить майже кожен українець.
Раніше ми розповідали про те, як запідозрити дефіцит вітамінів в організмі .