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Кому действительно нужно принимать витамины? Врач расставила точки над "і"

Фото: Кому нужно принимать витамины (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Большинство людей на самом деле не должны принимать витаминные добавки, это просто не нужно.

Кому же действительно нужно принимать витамины из баночек рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Кому нужно принимать витамины и минералы?

Если говорить о детях - то им рекомендован прием витамина D.

Подростки

В связи с ускоренным ростом и обменом веществ потребности подростков в питании возрастают. Как правило, ежедневная рекомендация для детей от 9 до 18 лет составляет по крайней мере 1300 мг кальция, 1,8-2,4 микрограмма витаминов группы В и 11 МЕ витамина Е. Но средний подросток может получить свою суточную потребность с помощью здорового питания.

Также витамин D дополнительно нужен

  • Взрослым, которым трудно получить достаточное количество витамина D из своего рациона, поэтому требуется дополнительный прием витамина D⠀
  • Беременным женщина CDC советует беременным женщинам принимать 400 микрограмм фолиевой кислоты ежедневно, чтобы предотвратить потенциальные врожденные пороки⠀
  • Прием витамина Д и йода(в Украине) также может быть полезным пожилым людям. С возрастом усвоения витамина В12 может уменьшаться. Кроме того, пожилым людям может понадобиться больше кальция и витамина D⠀
  • Веганам и вегетарианцам.

Обратите внимание, что всем этим группам не показан прием поливитаминов. Следует выявлять конкретные дефициты и закрывать их нужными препаратами.

Врач отмечает, что переизбыток кальция и витамина D - может образовывать камни в почках.

Высокие дозы витамина Е могут привести к инсульту!

Читайте также, 5 мифов о витамине D, в которые верит почти каждый украинец.

Раньше мы рассказывали о том, как заподозрить дефицит витаминов в организме.

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