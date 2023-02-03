Кому действительно нужно принимать витамины? Врач расставила точки над "і"

Большинство людей на самом деле не должны принимать витаминные добавки, это просто не нужно.
Кому же действительно нужно принимать витамины из баночек рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Если говорить о детях - то им рекомендован прием витамина D.
Подростки
В связи с ускоренным ростом и обменом веществ потребности подростков в питании возрастают. Как правило, ежедневная рекомендация для детей от 9 до 18 лет составляет по крайней мере 1300 мг кальция, 1,8-2,4 микрограмма витаминов группы В и 11 МЕ витамина Е. Но средний подросток может получить свою суточную потребность с помощью здорового питания.
Обратите внимание, что всем этим группам не показан прием поливитаминов. Следует выявлять конкретные дефициты и закрывать их нужными препаратами.
Врач отмечает, что переизбыток кальция и витамина D - может образовывать камни в почках.
Высокие дозы витамина Е могут привести к инсульту!
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Раньше мы рассказывали о том, как заподозрить дефицит витаминов в организме.