Кому справді потрібно приймати вітаміни? Лікар розставила крапки над "і"

Більшість людей дійсно не повинні приймати вітамінні добавки, це просто не потрібно.

Кому ж дійсно потрібно приймати вітаміни зі баночок розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Кому потрібно приймати вітаміни та мінерали?

Якщо говорити про дітей – то їм рекомендовано прийом вітаміну D.

Підлітки

У зв'язку з прискореним зростанням та обміном речовин потреби підлітків у харчуванні зростають. Як правило, щоденна рекомендація для дітей віком від 9 до 18 років становить принаймні 1300 мг кальцію, 1,8-2,4 мікрограми вітамінів групи В та 11 МО вітаміну Е. Але середній підліток може отримати свою добову потребу за допомогою здорового харчування.

Також вітамін D додатково потрібен

Дорослим, яким важко отримати достатню кількість вітаміну D зі свого раціону, тому потрібний додатковий прийом вітаміну D.

Вагітним жінка CDC радить вагітним жінкам приймати 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня, щоб запобігти потенційним вродженим вадам.

Прийом вітаміну Д і йоду (в Україні) також може бути корисним людям похилого віку. З віком засвоєння вітаміну В12 може зменшуватись. Крім того, людям похилого віку може знадобитися більше кальцію та вітаміну D.⠀

Веганам та вегетаріанцям.

Зверніть увагу, що всім цим групам не показаний прийом полівітамінів. Слід виявляти конкретні дефіцити та закривати їх потрібними препаратами.

Лікар зазначає, що надлишок кальцію та вітаміну D – може утворювати каміння у нирках.

Високі дози вітаміну Е можуть призвести до інсульту!