Кому справді потрібно приймати вітаміни? Лікар розставила крапки над "і"
Більшість людей дійсно не повинні приймати вітамінні добавки, це просто не потрібно.
Кому ж дійсно потрібно приймати вітаміни зі баночок розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.
Кому потрібно приймати вітаміни та мінерали?
Якщо говорити про дітей – то їм рекомендовано прийом вітаміну D.
Підлітки
У зв'язку з прискореним зростанням та обміном речовин потреби підлітків у харчуванні зростають. Як правило, щоденна рекомендація для дітей віком від 9 до 18 років становить принаймні 1300 мг кальцію, 1,8-2,4 мікрограми вітамінів групи В та 11 МО вітаміну Е. Але середній підліток може отримати свою добову потребу за допомогою здорового харчування.
Також вітамін D додатково потрібен
- Дорослим, яким важко отримати достатню кількість вітаміну D зі свого раціону, тому потрібний додатковий прийом вітаміну D.
- Вагітним жінка CDC радить вагітним жінкам приймати 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня, щоб запобігти потенційним вродженим вадам.
- Прийом вітаміну Д і йоду (в Україні) також може бути корисним людям похилого віку. З віком засвоєння вітаміну В12 може зменшуватись. Крім того, людям похилого віку може знадобитися більше кальцію та вітаміну D.⠀
- Веганам та вегетаріанцям.
Зверніть увагу, що всім цим групам не показаний прийом полівітамінів. Слід виявляти конкретні дефіцити та закривати їх потрібними препаратами.
Лікар зазначає, що надлишок кальцію та вітаміну D – може утворювати каміння у нирках.
Високі дози вітаміну Е можуть призвести до інсульту!
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