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Кому справді потрібно приймати вітаміни? Лікар розставила крапки над "і"

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П'ятниця 03 лютого 2023 07:31
Кому справді потрібно приймати вітаміни? Лікар розставила крапки над "і" Фото: Кому потрібно приймати вітаміни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість людей дійсно не повинні приймати вітамінні добавки, це просто не потрібно.

Кому ж дійсно потрібно приймати вітаміни зі баночок розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Кому потрібно приймати вітаміни та мінерали?

Якщо говорити про дітей – то їм рекомендовано прийом вітаміну D.

Підлітки

У зв'язку з прискореним зростанням та обміном речовин потреби підлітків у харчуванні зростають. Як правило, щоденна рекомендація для дітей віком від 9 до 18 років становить принаймні 1300 мг кальцію, 1,8-2,4 мікрограми вітамінів групи В та 11 МО вітаміну Е. Але середній підліток може отримати свою добову потребу за допомогою здорового харчування.

Також вітамін D додатково потрібен

  • Дорослим, яким важко отримати достатню кількість вітаміну D зі свого раціону, тому потрібний додатковий прийом вітаміну D.
  • Вагітним жінка CDC радить вагітним жінкам приймати 400 мікрограм фолієвої кислоти щодня, щоб запобігти потенційним вродженим вадам.
  • Прийом вітаміну Д і йоду (в Україні) також може бути корисним людям похилого віку. З віком засвоєння вітаміну В12 може зменшуватись. Крім того, людям похилого віку може знадобитися більше кальцію та вітаміну D.⠀
  • Веганам та вегетаріанцям.

Зверніть увагу, що всім цим групам не показаний прийом полівітамінів. Слід виявляти конкретні дефіцити та закривати їх потрібними препаратами.

Лікар зазначає, що надлишок кальцію та вітаміну D – може утворювати каміння у нирках.

Високі дози вітаміну Е можуть призвести до інсульту!

Читайте також 5 міфів про вітамін D, в які вірить майже кожен українець.

Раніше ми розповідали про те, як запідозрити дефіцит вітамінів в організмі .

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