Кому действительно нужно принимать витамины? Врач расставила точки над "і"
Большинство людей на самом деле не должны принимать витаминные добавки, это просто не нужно.
Кому же действительно нужно принимать витамины из баночек рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Кому нужно принимать витамины и минералы?
Если говорить о детях - то им рекомендован прием витамина D.
Подростки
В связи с ускоренным ростом и обменом веществ потребности подростков в питании возрастают. Как правило, ежедневная рекомендация для детей от 9 до 18 лет составляет по крайней мере 1300 мг кальция, 1,8-2,4 микрограмма витаминов группы В и 11 МЕ витамина Е. Но средний подросток может получить свою суточную потребность с помощью здорового питания.
Также витамин D дополнительно нужен
- Взрослым, которым трудно получить достаточное количество витамина D из своего рациона, поэтому требуется дополнительный прием витамина D⠀
- Беременным женщина CDC советует беременным женщинам принимать 400 микрограмм фолиевой кислоты ежедневно, чтобы предотвратить потенциальные врожденные пороки⠀
- Прием витамина Д и йода(в Украине) также может быть полезным пожилым людям. С возрастом усвоения витамина В12 может уменьшаться. Кроме того, пожилым людям может понадобиться больше кальция и витамина D⠀
- Веганам и вегетарианцам.
Обратите внимание, что всем этим группам не показан прием поливитаминов. Следует выявлять конкретные дефициты и закрывать их нужными препаратами.
Врач отмечает, что переизбыток кальция и витамина D - может образовывать камни в почках.
Высокие дозы витамина Е могут привести к инсульту!
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Раньше мы рассказывали о том, как заподозрить дефицит витаминов в организме.