Кому Повня принесе кохання та романтику: дізнайся, чи є ти у списку щасливчиків

Близнюки

Повний Місяць торкнеться сфер любові, друзі та розваг. На вас очікують виходи у світ, спілкування, романтика, зустрічі зі знайомими, відвідування розважальних закладів. Якщо ви самотні, зараз вдалий час для нових знайомств та побачень.

Зірки також радять відновити зв'язок з речами чи людьми, які приносять вам найбільше щастя. Крім того, варто переглянути способи самовираження. Можливо, ви давно мріяли змінити щось у зовнішності чи особистій репрезентації - зараз найкращий час для цього.

Лев

Вам пророкують зміни у сферах спілкування, роботи та родини. Якщо у вас з кимось не склалися стосунки, настав час це виправити. Можливо, хтось з рідних потребуватиме допомоги - чудова можливість проявити турботу. Якщо ви давно мріяли про розвиток чи реалізацію планів, зірки сприятимуть цьому. Вдалий період, щоб записатися на курси, почати відвідувати спортивні заняття чи поринути у духовність.

Терези

Повня принесе величезну користь у сфері особистості. Вдалий період для зміни іміджу - нова зачіска, стиль одягу чи просто оновлення образу лише посприяють вашому зростанню. Ваша впевненість буде на піку, а отже варто зосередитися на тому, чого ви хочете і чого потребуєте. Ставте себе в пріоритет і досягайте бажаного - удача на вашому боці!

Стрілець

Повний Місяць стане вдалим для зустрічей з друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили. Це також чудовий час для будь-якої співпраці, яка передбачає залучення інших людей. Крім того, Всесвіт радить вам визначитися зі своїм місцем в суспільстві. Куди ви рухаєтеся та чим прагнете займатися? Зараз вдалий період для нових починань та саморозвитку.