В якому посуді не можна маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик

Ближче до літнього сезону багато любителів шашликів починають готуватися до барбекю. А одним із важливих етапів приготування цієї популярної серед українців страви є маринування.
Проте, виявляється, не всі знають, що вибір посуду для маринаду має важливе значення для збереження якості м'яса та його смаку!
Про те, в якому посуді краще не маринувати м'ясо, щоб не зіпсувати шашлик, розповідаємо у матеріалі Styler нижче.
Досвідчені кулінари не рекомендують маринувати м'ясо в посуді з міді або алюмінію, оскільки ці метали можуть просто зіпсувати м'ясо.
Справа в тому, що алюміній може вступати в реакцію з кислотними продуктами, такими, як оцет, лимонний або томатний сік, які зазвичай присутні в маринаді.
Це може призвести до того, що м'ясо набуде металевого присмаку, стане гірким або взагалі неїстівним.
Також не рекомендується використовувати посуд з чавуну або кераміки, оскільки вони не мають достатньої кислотності, яка необхідна для маринаду.
Крім того, чавунний посуд може бути дуже важким і незручним для використання.
Кераміка - навпаки - не дуже міцна і може легко розбитися під час маринування м'яса. А ще вона може вбирати маринад, що призведе до того, що її буде важко чистити та використовувати у майбутньому.
Найкращий посуд для маринування м'яса на шашлик - скляна або пластикова ємність.
Вони мають достатню кислотність і не реагують з кислотними інгредієнтами маринаду.
Також вони легко миються і можуть бути використані багаторазово.
Якщо ж ви все одно хочете використовувати металевий посуд для маринування м'яса, слід вибирати ємність, наприклад, з нержавіючої сталі - цей матеріал не реагують з кислотами і сіллю.
До речі, деякі шефи навіть радять використовувати для маринування дерев'яний посуд. Він теж не вбирає запахи та смаки.
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