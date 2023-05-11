В какой посуде нельзя мариновать мясо, чтобы не испортить шашлык

В чем нельзя мариновать мясо на шашлык

Опытные кулинары не рекомендуют мариновать мясо в посуде из меди или алюминия, так как эти металлы могут попросту испортить мясо.

Дело в том, что алюминий может вступать в реакцию с кислотными продуктами, такими как уксус, лимонный или томатный сок, которые обычно присутствуют в маринаде.

Это может привести к тому, что мясо обретет металлический привкус, станет горьким или же вообще несъедобным.

Также не рекомендуется использовать посуду из чугуна или керамики, так как они не обладают достаточной кислотностью, которая необходима для маринада.

Кроме того, чугунная посуда может быть очень тяжелой и неудобной для использования.

Керамика же - наоборот - не очень прочна и может легко разбиться во время маринования мяса. А еще она может впитывать маринад, что приведет к тому, что ее будет трудно чистить и использовать в будущем.

Какую посуду лучше выбрать для маринада

Наиболее подходящая посуда для маринования мяса на шашлык - стеклянная или пластиковая емкость.

Они обладают достаточной кислотностью и не реагируют с кислотными ингредиентами маринада.

Также они легко моются и могут быть использованы многократно.

Если же вы все равно хотите использовать металлическую посуду для маринования мяса, то следует выбирать емкость, например, из нержавеющей стали - этот материал не реагируют с кислотами и солью.

К слову, некоторые шефы даже советуют использовать для маринования… деревянную посуду. Она тоже не впитывает запахи и вкусы.