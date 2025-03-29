Кому пощастить на Сонячне затемнення, а кому - чекати на проблеми. Шукайте свою дату народження в списку

У суботу, 29 березня, відбудеться Сонячне затемнення. Окрім цього, настає Молодик, а тому цей день може стати особливим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, кому чекати на радість, а кому - готуватися до проблем.

День Молодика і затемнення

"О 12:58 за київським часом відбудеться точна фаза Молодика, а о 12:48 - точна фаза часткового сонячного затемнення. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятлива для цього перша година після затемнення, тобто з 12:48 до 13:48", - розповіла Соловйова.

"Обидва світила будуть у поєднанні в Овні. Для Сонця - це одне з найкращих положень. Крім цього, й Сонце, й Місяць будуть у сприятливих аспектах з Юпітером, формуючи таким чином дві "Печатки щастя". Також вони будуть формувати позитивні зв’язки з управителем Молодика - Плутоном", - додала вона.

Завдяки цьому, зазначила вона, все задумане буде мати надзвичайно потужний імпульс для реалізації. Через ретроградність Меркурія та Венери це затемнення може принести суттєву підтримку для трансформації вже існуючих процесів і ситуацій, а не нових. У першу чергу воно торкнеться самоусвідомлення, зовнішнього вигляду, іміджу, манери поведінки, фізичного стану, особистої ініціативи, питань особистого характеру.

Уважними з дією цього затемнення треба бути тим, хто народився:

з 26 березня до 1 квітня

з 27 червня до 3 липня

з 28 вересня до 4 жовтня

з 27 грудня до 2 січня.

А шанс на позитивні зміни отримають ті, хто народилися:

26 квітня до 2 травня

з 28 липня до 3 серпня

з 27 листопада до 3 грудня

з 25 до 31 січня.

"Крім того, цей природний феномен впливатиме на тих, хто має в своєму гороскопі елементи, які в цей період будуть активовані транзитними світилами. Обов’язково перевірте: в якій сфері вашого радиксу будуть під час затемнення транзитні Сонце та Місяць: там можлива реалізація кармічних ситуацій, які даються для опрацювання кармічних боргів. Їх неможливо уникнути, головне - правильно на них реагувати, щоб ця сфера максимально гармонізувалася", - пояснила Соловйова.

"Якщо все буде відпрацьовано коректно, то ця сфера вийде на новий виток розвитку. Хоча це затемнення Сонця "зачиняє" Коридор затемнень, влив на людину цього періоду триватиме до кількох місяців, а іноді - років", - додала вона.

Окрім цього, 29 березня - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно здає йому "іспити", проходячи крізь його випробування. Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших", - нагадала експерт.

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