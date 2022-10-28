Кому переведення годинників особливо шкідливе: ось поради, як легше увійти в "новий" час

Українці двічі на рік переводять стрілки годинника вже чотири десятки років. Цього разу взимку наша країна увійде в ніч із суботи на неділю, 30 жовтня, о 04:00 - у цей момент потрібно буде змістити стрілку на 1 годину назад.

Відповідно, поспати у людей буде можливість трохи довше.

Але на тривалості сну цієї ночі справа не обмежиться в плані більш тривалого періоду впливу на самопочуття, а відчувають його люди по-різному - кому хоч би хни, а для деяких вирівнювання циркадних ритмів "біологічного годинника" відбувається не так просто.

Річ у тому, що в перші дні після переведення годинника на зимовий час на 11% збільшується кількість нових діагностованих депресій порівняно з іншими періодами року. Такого висновку дійшли вчені в ході проведення дослідження, опублікованого в журналі Epidemiology.

Чому це відбувається

В осінньо-зимовий період коротшає світловий день, і через погіршення погоди люди більше часу проводять у приміщеннях, ніж на свіжому повітрі.

Відповідно вони одержують мало світла, а це здатне:

призводити до погіршення настрою,

викликати почуття стомлюваності,

можуть виникати болі в м'язах,

відбувається порушення сну.

Зазначимо також, що переходи на літній час такого ефекту не мають.

Кому складніше адаптуватися

Переведення часу шкідливе для людей похилого віку, адже вони сприймають навіть невеликі зміни значно важче, ніж молоді люди. До речі, діти взагалі не мають жодних проблем з безболісним пристосуванням до таких змін.

Найбільше проблем виникає у людей, які звикли жити за графіком, наприклад, лягають і встають з ліжка приблизно в один і той самий час.

Як пережити перехід на "новий" час

Аби мінімізувати негативний вплив на організм і самопочуття, у такий період слід дотримуватись певних правил.

Медики рекомендують за 7 днів до переходу на зимовий час почати лягати спати на 15 хвилин пізніше. Це допоможе поступово зрушити фізіологічні ритми сну.

Також варто трохи змістити час останнього прийому їжі. Потрібно обмежити вживання алкоголю та кофеїну, а також жирної їжі.

Фахівці радять перед сном приймати розслаблюючу ванну. Важливо регулювати освітлення в кімнаті: увечері воно має бути м'яким та приглушеним, а відразу після пробудження потрібно відкривати штори.

Додамо, що медики та фахівці в галузі здорового харчування рекомендують людям правильно підготуватися до переведення годинників приблизно за тиждень чи 10 днів до переходу на зимовий час.