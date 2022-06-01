Кому надо отказаться от молока раз и навсегда, чтобы прожить дольше

1 июня в мире отмечают Всемирный день молока. Этот "праздник" установлен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, чтобы признать важность молока как Всемирной еды. И хотя о пользе этого продукта все знают с детства, но все же есть категории людей, кому пить молоко не желательно.

Кому врачи не рекомендуют пить молоко - читайте в нашем материале ниже.

Причины, почему люди не пьют молоко, варьируются от личных вкусов до переживания за животных и окружающую среду. И еще эта причина может заключаться в состоянии здоровья и беспокойстве относительно непереносимости, аллергии и акне.

Непереносимость лактозы

Лактоза является основным углеводом молока. Он расщепляется на простые сахара с помощью фермента в тонком кишечнике, который называется лактазой.

Некоторые люди рождаются без фермента лактазы (или уровень лактазы снижается с возрастом). Для этих людей потребление продуктов, содержащих много лактозы, означает, что она не переваривается кишечником, что может привести к вздутию живота, боли и диареи.

Как пишет The Conversation, небольшое количество лактозы - до 15 г в сутки - может переноситься без симптомов, особенно если ее распределить в течение дня.

Заметим, что, например чашка коровьего молока содержит около 16 г лактозы, в то время, как баночка йогурта весом 200 г содержит 10 г лактозы, а 40 г сыра чеддер содержит менее 1 г этого углевода.

Аллергия

Аллергия на коровье молоко встречается примерно у 0,5-3% годовалых детей. К пяти годам примерно половина "перерастает" эту проблему, и еще 75% избавляется от нее в подростковом возрасте.

Одновременно исследования показывают, что примерно 9% детей дошкольного возраста имеют тяжелую аллергию на молоко. Иногда встречаются случаи, когда аллергия сопровождается анафилактическим шоком.

Симптомы аллергии на коровье молоко включают:

крапивницу

высыпание

кашель

хрипы

рвоту

диарею

отек лица.

Степень тяжести симптомов может быть разной и может возникнуть как сразу после приема молока, так и в течение нескольких дней.

Если реакция тяжелая, срочно звоните в 103, поскольку вашему ребенку может понадобиться неотложная медицинская помощь.

Прыщи

Как известно, сывороточный белок в продуктах из коровьего молока (кроме творога) вызывает повышение уровня инсулина. Между тем казеиновый белок молока вызывает увеличение другого гормона - так называемого инсулиноподобного фактора роста.

Эти две реакции способствуют выработке гормонов, называемых андрогенами, что может привести к появлению или усилению акне.

Если вы заметили, что у вас начали появляться прыщи, то избегайте молока. Однако можете продолжать есть твердый сыр, а также другие обогащенные кальцием продукты:

растительное молоко (соевое, миндальное и др)

тофу

консервированная горбуша и другая рыба с костями

зеленые листовые овощи

орехи и семена

Переломы костей

Употребление трех или более стаканов молока в день может увеличить риск переломов костей у женщин.

Ученые говорят, что это может быть связано с D-галактозой, содержащейся в молоке. Однако те же ученые подчеркивают необходимость дополнительных и долговременных исследований этой теории.

Рак

Избыток кальция в молоке и других молочных продуктах может увеличить риск онкологии, а именно рака предстательной железы.

В то же время лактоза (она же - молочный сахар), говорят некоторые ученые, может провоцировать у женщин рак яичников.

Но хотя употребление молока может вызвать некоторые проблемы у некоторых людей, врачи и ученые все же советуют большинству людей употреблять молоко в умеренных количествах в соответствии с рекомендациями.