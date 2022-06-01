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Кому треба відмовитися від молока раз і назавжди, щоб прожити довше

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Середа 01 червня 2022 09:12
Кому треба відмовитися від молока раз і назавжди, щоб прожити довше Молоко може бути шкідливим для здоров'я (фото: freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

1 червня у світі відзначають Всесвітній день молока. Це "свято" встановлене Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, щоб визнати важливість молока як всесвітньої їжі. І хоча про користь цього продукту всі знають змалечку, але все ж є категорії людей, кому пити молоко не бажано.

Кому саме лікарі не рекомендують пити молоко - читайте в нашому матеріалі нижче.

Причини, чому люди не п'ють молоко, варіюються від особистих смаків до переживання за тварин і навколишнє середовище. І ще ця причина може полягати у стані здоров’я і занепокоєнні щодо непереносимості, алергії та акне.

Непереносимість лактози

Лактоза є основним вуглеводом молока. Він розщеплюється на прості цукри за допомогою ферменту в тонкому кишечнику, який називається лактазою.

Деякі люди народжуються без ферменту лактази (або рівень лактази знижується з віком). Для цих людей споживання продуктів, що містять багато лактози, означає, що вона не перетравлюється кишечником, що може призвести до здуття живота, болю і діареї.

Як пише The Conversation, невелика кількість лактози - до 15 г на добу - може переноситися без симптомів, особливо якщо її розподілити протягом дня.

Зауважимо, що, наприклад чашка коров’ячого молока містить близько 16 г лактози, в той час, як баночка йогурту вагою 200 г містить 10 г лактози, а 40 г сиру чеддер містить менш як 1 г цього вуглеводу.

Алергія

Алергія на коров'яче молоко зустрічається приблизно у 0,5-3% однорічних дітей. До п’яти років приблизно половина "переростає" цю проблему, і ще 75% позбувається її у підлітковому віці.

Одночасно дослідження показують, що приблизно 9% дітей дошкільного віку мають важку алергію на молоко. Інколи трапляються випадки, коли алергія супроводжується анафілактичним шоком.

Симптоми алергії на коров’яче молоко включають:

  • кропив’янку
  • висип
  • кашель
  • хрипи
  • блювоту
  • діарею
  • набряк обличчя.

Ступінь тяжкості симптомів може бути різним і може виникнути як відразу після прийому молока, так і протягом кількох днів.

Якщо реакція важка, терміново телефонуйте у 103, оскільки вашій дитині може знадобитися невідкладна медична допомога.

Прищі

Як відомо, сироватковий білок в продуктах з коров’ячого молока (окрім сиру) викликає підвищення рівня інсуліну. Тим часом казеїновий білок молока викликає збільшення іншого гормону - так званого інсуліноподібного фактора росту.

Ці дві реакції сприяють виробленню гормонів, які називаються андрогенами, що може призвести до появи або посилення акне.

Якщо ви помітили, що у вас почали з'являтися прищі, то уникайте молока. Одначе можете продовжувати їсти твердий сир, а також інші збагачені кальцієм продукти:

  • рослинне молоко (соєве, мигдальне тощо)
  • тофу
  • консервована горбуша та інша риба з кістками
  • зелені листові овочі
  • горіхи та насіння

Переломи кісток

Вживання трьох або більше склянок молока на день може збільшити ризик переломів кісток у жінок.

Вчені кажуть, що це може бути пов'язано з D-галактозою, що міститься в молоці. Одначе ті ж само вчені наголошують на необхідності додаткових і довготривалих досліджень цієї теорії.

Рак

Надлишок кальцію в молоці та інших молочних продуктах може збільшити ризик онкології, а саме - раку передміхурової залози.

Водночас лактоза (вона ж - молочний цукор), кажуть деякі вчені, може провокувати у жінок рак яєчників.

Але хоча вживання молока може спричиняти деякі проблеми у деяких людей, лікарі й вчені все ж радять більшості людей вживати молоко в помірних кількостях відповідно до рекомендацій.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, кому небезпечно вживати зелень.

А також ми розповідали про те, який чай найшкідливіший.

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