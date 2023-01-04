Кому не можна їсти хурму, щоб не нашкодити здоров'ю

Хурма досить корисний продукт, і при постійному вживанні позитивно впливає на організм. Однак, деяким людям заборонено їсти такий продукт, щоб не зашкодити здоров'ю.
Про це розповів сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram.
Під час зими на прилавках ринків та магазинів з'являються хурма, яка стає досить популярною cеред українців.
Хурма - це класичний фрукт тропічних країн, який має багато корисних речовин.
Такий продукт корисний тим, що має:
Категорично не можна їсти хурму людям з такими хворобами:
Все тому, що вона може тільки завдати шкоди здоров'ю.
Також такий фрукт містить багато фруктози та волокон, тому протипоказаний при:
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