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Кому не можна їсти хурму, щоб не нашкодити здоров'ю

Кому не можна їсти хурму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хурма досить корисний продукт, і при постійному вживанні позитивно впливає на організм. Однак, деяким людям заборонено їсти такий продукт, щоб не зашкодити здоров'ю.

Про це розповів сімейний лікар Михайло Цюрак в Instagram.

Під час зими на прилавках ринків та магазинів з'являються хурма, яка стає досить популярною cеред українців.

Користь хурми

Хурма - це класичний фрукт тропічних країн, який має багато корисних речовин.

Такий продукт корисний тим, що має:

  • бета-каротин - попередник вітаміну А;
  • таніни - в'яжучі речовини, що мають здатність знижувати високий тиск та лікувати діарею;
  • біофлавоноїди - антиоксиданти, що запобігає утворенню тромбів.

Кому не можна їсти хурму

Категорично не можна їсти хурму людям з такими хворобами:

  • гіпертонія;
  • анемія;
  • токсичний зоб;
  • підвищений рівень холестерину.
  • хвороби кишечника з переважанням проносів.

Все тому, що вона може тільки завдати шкоди здоров'ю.

Також такий фрукт містить багато фруктози та волокон, тому протипоказаний при:

  • цукровому діабеті;
  • закрепах;
  • хронічних гастритах.

Раніше ми повідомляли, як позбавити хурму терпкості.

Також ми писали, як почистити гранат без кісточок.

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хурмафрукти